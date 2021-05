Làm thế nào để tâm an lạc giữa mùa dịch Covid-19?

Trong cuốn sách Bạn bình an, thế giới bình an (Chibooks - NXB Lao Động), tác giả - thầy Pháp Nhật hiện đang tu và hướng dẫn thiền tập cho cộng đồng người bản xứ và người Việt ở các nước châu Âu và Việt Nam, chỉ dẫn những cách thức cụ thể để có được tâm an lạc - gốc rễ của hạnh phúc vững bền. Chẳng hạn, bằng phương pháp thiền tập - đơn giản và hiệu quả mà bất cứ ai cũng có thể thực hành ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoạt động nào từ đi, đứng, nằm, ngồi, thở, nghe, cười...

"Nếu bạn sống cho đến thời điểm này, lúc này mà vẫn chưa cảm nhận được bình an hạnh phúc thì có nghĩa là trong cuộc sống của bạn, có điều gì đó đã sai”, trích từ sách Ảnh: C.B

Tâm an lạc chính là điểm tựa tinh thần để mỗi chúng ta giữ được trạng thái cân bằng, an vui trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong thời điểm đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Cuốn sách cho người đọc biết nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, biết cách buông bỏ những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực để sống an yên, trọn vẹn với hiện tại, và cùng cộng đồng kiến tạo một thế giới hạnh phúc, từ tâm. Bởi "Phàm trong đời sống, nếu ta thọ quả khổ thì đó là điều may mắn. Vì sao vậy? Bởi vì thọ khổ thì sẽ hết khổ. Nhân đã gieo thì quả ắt phải gặt. Gặt rồi ắt biết sau này nếu gieo nhân thì nên gieo nhân nào. Gieo nhân an lành thì gặt quả an lành..." (trích sách Bạn bình an, thế giới bình an).

Trong cuốn sách này, tác giả cũng hướng dẫn cách tự bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần trong mùa dịch bệnh, cách phòng tránh và vượt qua nỗi sợ virus SARS-CoV2, cách toàn thể cộng đồng hiệp lực đẩy lùi dịch bệnh bằng nhận thức, hành động đúng đắn và tâm thức an yên.

Hãy sống, đừng sinh tồn!