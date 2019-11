Lan Khuê sinh con trai đầu lòng cho chồng doanh nhân

Chiều 23.11, trên trang cá nhân, ông xã của Lan Khuê thông báo cô đã sinh con đầu lòng ở một bệnh viện quốc tế tại TP.HCM. Đăng tải hình ảnh đang da kề da với con trai đầy tình cảm, John Tuấn Nguyễn viết: “And just like that, our lives will never be the same. Mom and dad love you, Connor” (tạm dịch: Và cứ như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ nhàm chán. Bố mẹ yêu con, Connor). Có thể thấy ông xã Lan Khuê rất hạnh phúc khi đón chào thành viên mới.