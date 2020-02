Làng giải trí Hàn đảo lộn vì virus corona

Nhiều show diễn bị hủy bỏ

Trong khi tình hình bệnh viêm phổi do virus corona chuyển biến ngày càng phức tạp, thêm nhiều sao Hàn tuyên bố hủy show dù đã lên kế hoạch. Mới đây, công ty YG Entertainment thông báo hủy đêm diễn của Winner tại Singapore vào ngày 8.2 và hai concert của AKMU ở Changwon (Hàn Quốc) vào ngày 8 và 9.2. YG gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã mua vé và cho biết sẽ hoàn trả đầy đủ tiền.

Có thể nói, YG Entertainment là công ty chịu nhiều ảnh hưởng nhất bởi virus corona. Trước Winner và AKMU, loạt gà nhà YG khác gồm Sechskies, Lisa, Nam Joo Hyuk cũng phải lùi lịch trình để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona.

Winner trong đêm diễn Winner Cross Tour in Ho Chi Minh tại TP.HCM, Việt Nam ẢNH: YG ENTERTAINMENT

Cũng trong sáng 4.2, giọng ca kỳ cựu Kim Tae Woo tuyên bố hoãn hai đêm diễn SouL PooL dự kiến diễn ra vào ngày 14 và 15.2 tại Đại học Sogang Seoul. Bên cạnh đó, đại diện nam ca sĩ Kim Woo Seok cho hay phải hoãn lại fan meeting diễn ra vào ngày 22.2 ở Seoul. Nguyên nhân là vì địa điểm tổ chức chương trình ngừng mọi hoạt động trong tháng 2 này do bệnh viêm phổi Vũ Hán. Công ty quản lý của anh hứa hẹn sẽ sớm công bố ngày và nơi tổ chức mới. Thế nhưng, người hâm mộ kêu gọi công ty nên tạm thời không tổ chức sự kiện trong lúc nhạy cảm này để bảo đảm an toàn sức khỏe cho nghệ sĩ và fan giữa lúc virus corona đang hoành hành.

Những ngày vừa qua, nhiều sao Kpop như Taeyeon (SNSD), NCT Dream, Twice, GOT7, WJSN, Momoland… liên tục chia sẻ thông tin lỡ hẹn với khán giả vì lo ngại bệnh viêm phổi Vũ Hán. Những quyết định hủy show này được người hâm mộ ủng hộ giữa lúc virus corona đang gây ra thêm nhiều ca tử vong.

Loạt sao và sự kiện phải hủy show vì virus corona ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Không chỉ họp fan hay concert mà ngay cả lễ trao giải phim ảnh Daejong (giải Chuông Vàng) lần thứ 56 của Hàn Quốc cũng chịu cảnh tạm hoãn. Ban tổ chức lựa chọn không tổ chức vào ngày 25.2 như lịch ban đầu vì sự an toàn của khán giả và nghệ sĩ. Thời gian thay thế sẽ được tiết lộ sau.

Những buổi nhạc kịch như Dinosaur Taru, Jungle Life, We Will Rock You… cũng phải dời ngày hoặc kết thúc đợt công diễn sớm hơn kế hoạch vì “không muốn gây nguy hiểm cho sức khỏe của khán giả”. Dàn nhạc Seoul Philharmonic thì cho biết tạm dời ngày biểu diễn.

Tổ chức sự kiện qua livestream

Trước diễn biến đáng lo ngại của bệnh viêm phổi Vũ Hán, các công ty quản lý, nhà sản xuất, đoàn làm phim tìm ra giải pháp là không tổ chức sự kiện mà chọn live trực tuyến hoặc ghi hình chương trình không có khán giả. Điều này giúp fan tránh được những tiếp xúc ở nơi đông người và giảm thiểu tối đa mức độ lây lan của virus corona.

G-Friend tổ chức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mà không có khán giả ẢNH: INSTAGRAM NV

Điển hình như G-Friend và Pentagon tổ chức buổi giới thiệu album mới mà không có người xem. Trong khi đó, Loona chọn cách livestream trò chuyện, chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới thay vì ra mắt showcase rầm rộ.

Buổi họp báo cho bộ phim truyền hình My Holo Love của Netflix cũng không diễn ra với truyền thông mà chỉ được phát trực tuyến. Giống My Holo Love, tác phẩm The Cursed của đài tvN cũng đã hủy buổi họp báo và tổ chức một buổi phát sóng trực tuyến thay thế. Buổi livestream sẽ diễn ra tương tự họp báo, có dàn diễn viên và đạo diễn, biên kịch tham gia.

Phòng vé ế ẩm

Yonhap đưa tin lượng vé bán ra trong tháng 1.2020 chạm mức thấp kỷ lục. Theo dữ liệu do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tổng cộng chỉ có 16,8 triệu người đã đến rạp trong tháng đầu tiên của năm 2020. So với lượng khán giả ra rạp vào tháng 1 mỗi 8 năm trở lại đây, thì con số của tháng 1.2020 đạt mức thấp nhất. Tháng 1.2012, làng điện ảnh xứ kim chi từng chứng kiến lượng người xem ít ỏi ở mức 16,6 triệu và 8 năm sau cũng bàng hoàng vì tình trạng thấp đến mức kinh ngạc.

Tình hình phòng vé xứ kim chi rơi vào trạng thái ảm đạm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài bốn ngày từ 24 - 27.1, đã có 4,95 triệu vé đã được bán ra, tăng nhẹ so với 4,88 triệu vé cùng thời điểm này năm ngoái. Tuy nhiên, lượng vé nhanh chóng giảm xuống còn 280.000 vé vào ngày 31.1. Vào ngày 1 và 2.2, chiều hướng giảm tiếp tục diễn ra. So với 1,2 triệu lượt vé bán được từ 2 tuần trước và 2,7 triệu lượt vé bán ra trong tuần trước, thì lượng vé trong những ngày đầu tiên tháng 2 chỉ khoảng 820.000.

Việc số lượng khán giả thấp kỷ lục này là kết quả của bối cảnh lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của coronavirus tại Hàn Quốc. Các nhà phân phối phim đang xem xét sắp xếp lại lịch phát hành phim mới do sự bùng phát bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện nay.

Một bảng hướng dẫn phòng ngừa bệnh được đặt ngoài rạp chiếu Hàn Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Hãng Megabox Plus cho biết họ sẽ lên lịch lại cho việc phát hành bộ phim kinh dị Hàn Quốc Beasts Clawing At Straws, do Jeon Do Yeon và Jung Woo Sung đóng vai chính. Còn tác phẩm hoạt hình Ukraine The Stolen Princess đã bị hoãn lại ngày công chiếu. Một số rạp của hệ thống CGV và CineQ đóng cửa.

Tính đến 4.2, Hàn Quốc phát hiện có 16 trường hợp mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán nhưng chưa có ca tử vong.