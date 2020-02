'Lão đại' của Underground miền Nam hé lộ tuổi thơ sống khu ổ chuột

Khi nhắc đến hip-hop và rap Việt, không thể không nhắc đến Wowy, một trong những người đam mê mạnh mẽ và luôn cống hiến hết mình kể từ khi bắt đầu hoạt động trong nhóm SouthGanz năm 2006. Wowy vừa chia sẻ những hình ảnh tuổi thơ khi anh chỉ là cậu nhóc 16 tuổi vẽ graffiti ngoài đường rất mộc mạc và giản dị, trước cả khi anh ra hit Khu tao sống, bài rap làm nên tên tuổi của mình.

Trong lần biểu diễn đầu tiên của sự nghiệp, Wowy đã có cơ hội thể hiện tài năng trước hơn 150.000 khán giả quốc tế khi anh tham gia Art Night Festival Singapore 2010: New World. Cơ hội này là một trong những niềm hạnh phúc mà Wowy chia sẻ: “Có thể khán giả không hiểu tiếng Việt nhưng ai cũng đã giơ tay cao và hát theo điệp khúc rap của tôi để ủng hộ cho cậu nhóc nhỏ Wowy lúc bấy giờ, rất cảm kích. Họ đã lock cả 4 dãy đường của Singapore”.

Wowy được đánh giá là một trong những nghệ sĩ rap phát triển nghệ thuật đa dạng, ngoài là một rapper nổi tiếng của Sài thành, anh còn làm nhạc phim chính cho phim truyền hình của Mỹ chiếu trên HBO quốc tế (Here and Now) và phim điện ảnh Việt Nam . Để khám phá khả năng của mình, Wowy còn thử sức diễn xuất cho phim ngắn của đạo diễn người Pháp. Nổi bật hơn, Wowy tiếp tục tham gia đóng vai phản diện và sản xuất OST (nhạc phim chính) cho phim điện ảnh Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy, đoạt giải phim hay nhất trong hạng mục New Currents của Liên hoan phim quốc tế Busan. Mặc dù hiện tại phim chưa được kiểm duyệt bởi Cục Điện ảnh để phát hành cho khán giả mộ điệu trong nước, nhưng sức nóng và sự mong chờ của Ròm giúp Wowy càng nổi tiếng hơn.