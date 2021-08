Theo Page Six, ngôi sao kịch nghệ Laura Osnes (35 tuổi) của sân khấu Broadway đã bị loại khỏi buổi biểu diễn duy nhất vở Crazy For You sau khi cô từ chối tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

“Chúng tôi lo lắng về việc duy trì sự an toàn của nhân viên và khán giả”, Josh Gladstone, giám đốc nghệ thuật của trung tâm Guild Hall ở East Hampton, New York (Mỹ) cho biết.

Vở kịch Crazy For You dự kiến diễn ra tại Guild Hall ở East Hampton, New York, vào ngày 29.8. Lãnh đạo trung tâm Guild Hall tuyên bố với đoàn kịch rằng họ yêu cầu tất cả nhân viên và nghệ sĩ biểu diễn phải được tiêm phòng hoặc nộp phiếu xét nghiệm Covid-19 âm tính.

"Quy định của Guild Hall là những nghệ sĩ biểu diễn phải cung cấp bằng chứng về việc tiêm phòng đầy đủ hoặc kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 gần nhất”, đại diện của Guild Hall cho biết, đồng thời xác nhận rằng Laura Osnes đã rút khỏi chương trình mà không đưa ra bình luận gì.

Laura Osnes bị loại khỏi vở diễn ‘Crazy For You’ vì từ chối tiêm vắc-xin Covid-19 ẢNH: PEOPLE

Trong một tuyên bố riêng biệt, giám đốc nghệ thuật Josh Gladstone nói với Page Six: “Hiện tại, chúng tôi có yêu cầu đảm bảo sự công bằng cho các diễn viên và đó cũng là những gì Broadway đang quy định đối với các buổi biểu diễn. Chúng tôi rất tiếc khi không có Laura Osnes tham gia vở diễn. Chúng tôi mong được làm việc với cô ấy. Chúng tôi phải duy trì sự an toàn sức khỏe cho nhân viên và khán giả”.

Động thái của trung tâm Guild Hall diễn ra sau khi The Broadway League - Hiệp hội thương mại quốc gia ngành công nghiệp sân khấu Broadway - thông báo rằng khán giả phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng Covid-19 trước khi vào bất kỳ nhà hát nào khi bắt đầu mở cửa trở lại vào tháng tới.

Tổ chức này cho biết, khán giả tham dự cũng phải mang khẩu trang mọi lúc, ngoại trừ khi đang ăn uống ở những địa điểm được chỉ định. Các nghệ sĩ biểu diễn, ê-kíp hậu trường và nhân viên tại 41 nhà hát Broadway ở thành phố New York cũng phải tiêm vắc-xin.

Vai diễn của Laura Osnes được thay thế bởi ngôi sao sân khấu Sierra Boggess. Vở Crazy For You do Susan Stroman chỉ đạo. Nữ đạo diễn Susan Stroman (67 tuổi) từng đoạt giải Tony qua vở diễn này.