Lê Cung Bắc với trái tim dành cho điện ảnh Việt

Là tên tuổi gạo cội của điện ảnh miền Nam với nhiều vai diễn, bộ phim để lại dấu ấn lớn nên sự ra đi của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc khiến nhiều người bàng hoàng. Ông chỉ mới phát hiện bị ung thư phổi 1 năm trước và đã tích cực điều trị, nhưng tuổi cao sức yếu đã khiến ông phải nói lời giã biệt “dòng đời” (tên một bộ phim truyền hình dài 52 tập, từng gây sốt trên màn ảnh nhỏ năm 2001, do Lê Cung Bắc đạo diễn).

Từ năm 1982 - 1992, Lê Cung Bắc tham gia khoảng 200 bộ phim từ truyền hình cho đến điện ảnh. Đạo diễn từng nói ông nhớ nhất là vai diễn trong bộ phim Con thú tật nguyền (đạo diễn Hồ Quang Minh), hoặc nhân vật lão cùi trong Dấu ấn của quỷ (đạo diễn Việt Linh) bởi đây là những vai diễn gai góc, khi nhận vai ông đều yêu thích, sống hết mình vì nhân vật.

Cuối năm 1992, ông được Hãng phim Giải Phóng trao cơ hội làm đạo diễn một số phim truyện video đầu tiên như Trên cả hận thù, Ta tắm ao ta, Giọt lệ chưa khô... Năm 1994, Hãng phim Giải Phóng giao làm bộ phim nhựa đầu tiên Nhịp đập trái tim và với bộ phim này, Lê Cung Bắc được Hội Điện ảnh VN trao giải thưởng Đạo diễn phim nhựa đầu tay.

Năm 1995, ông được Đài truyền hình TP.HCM (HTV) mời về làm đạo diễn Người đẹp Tây Đô, phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của Hãng phim TFS, dựa theo nhân vật có thật - Lâm Thị Phấn, nữ chiến sĩ tình báo thời Pháp thuộc. Bộ phim đã gây tiếng vang lớn cũng như giúp diễn viên Việt Trinh, Hồng Ánh tỏa sáng. Sau đó, ông làm phim Không thể rẽ trái, được nhận Huy chương vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1996. Cũng với bộ phim này, Võ Sông Hương nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; để rồi ông tiếp tục mời cô vào vai chính bộ phim truyền hình 52 tập Dòng đời. Bộ phim Dòng đời đã mang lại 3 giải thưởng: Đạo diễn, Quay phim và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong cuộc bình chọn của khán giả do HTV tổ chức năm 2001. Cũng trong năm đó, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Hồng Ánh, người được NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc dìu dắt vào nghề với vai diễn đầu tiên trên màn ảnh (vai Bạch Vân phim Người đẹp Tây Đô) và được ông xem như “nàng thơ” trong sự nghiệp của mình cùng với Việt Trinh và Võ Sông Hương, chia sẻ: “Tôi may mắn được đóng trong bộ phim cuối cùng do chú làm đạo diễn là Giã từ cô đơn. Đây là phim điện ảnh chiếu rạp, quay xong vào cuối năm 2019 nhưng do dịch Covid-19 nên mọi thứ bị ngưng lại khi đang làm hậu kỳ. Khi đó chú cũng phát hiện bị ung thư phổi, nên giờ chưa rõ phim sẽ ra rạp lúc nào”. Cô nói thêm: “Tôi luôn nhớ đến lời chú dạy: Người diễn viên phải luôn giữ sự hồn nhiên, thanh xuân cho nhân vật để biết cách làm mới và hết mình với các loại vai. Chú là một “tượng đài” trong nghề của tôi, dù chú không qua đào tạo chính quy ở lĩnh vực diễn viên, đạo diễn. Tôi biết chú còn có một tâm nguyện là xuất bản cuốn sách chia sẻ những kinh nghiệm, đúc rút về nghề cho các thế hệ sau và chú cũng đã viết được nhiều ghi chú. Hy vọng sẽ sớm có người tìm gom lại để chấp bút và biên tập, hoàn thành”.