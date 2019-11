Lễ hội âm nhạc TP.HCM - Hò dô 2019 tiết lộ dàn nghệ sĩ đỉnh cao

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM – Hò dô 2019 (từ 13 - 15.12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM), công chúng hoàn toàn được thưởng thức miễn phí. Người yêu nhạc và quan tâm đến lễ hội có thể nhận vé tham gia sự kiện này tại trang web chính thức https://hozomusicfestival.com/.

Nghệ sĩ từng đoạt Grammy góp mặt

Tại họp báo giới thiệu chương trình hồi tháng 10 qua, những cái tên đầu tiên tham gia biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Hò dô lần thứ nhất cũng đã được tiết lộ. Đó là nghệ sĩ Pháp gốc Việt Nguyên Lê và những người bạn Pháp, nhóm nhạc từng chiến thắng tại The X-Factor Tây Ban Nha Vocal Tempo kết hợp cùng nghệ sĩ Ngô Hồng Quang và sự xuất hiện của Vietnam Allstars Band - ban nhạc được thành lập riêng cho lễ hội với các nhạc công hàng đầu trên cả nước như: Hoài Sa, Dũng Đà Lạt, Hồng Kiên, Anh Quân, Phan Thanh Tân, Nguyễn Quân... cùng hai giọng hát Hồ Ngọc Hà, Thu Minh.

Và nay một số nghệ sĩ khác đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Colombia, Bỉ, Mông Cổ, Trung Quốc , Úc và Mỹ tiếp tục được hé lộ. Trong đó, phải kể đến hai nghệ sĩ đoạt giải Grammy là Ricky Kej của Ấn Độ (biểu diễn ngày 14.12) và nghệ sĩ Mỹ gốc Việt - Cường Vũ (trình diễn ngày 15.12).

Nhóm nhạc Tây Ban Nha Vocal Tempo sẽ kết hợp cùng nghệ sĩ Ngô Hồng Quang tại Hò dô 2019 Ảnh: BTC

Nhà sản xuất - nhạc sĩ Ricky Kej là đại sứ của Liên hiệp quốc về các hoạt động nhân đạo và môi trường. Anh từng đoạt giải Grammy với album Winds of Samsara ở thể loại New age. Âm nhạc của anh chính là sự hòa quyện của những giai điệu huyền ảo, kết hợp với những nhịp điệu và tiết tấu đặc sắc của những người chơi bộ gõ truyền thống Ấn Độ cùng những âm thanh điện tử phương Tây. Với những đóng góp tích cực, anh hiện được nhiều tổ chức nhân đạo và môi trường của thế giới vinh danh vì sự cống hiến cho cộng đồng trong việc bảo tồn thiên nhiên, môi trường. Với thông điệp More music – less plastic (Thêm âm nhạc - giảm rác thải nhựa), Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM – Hò dô 2019 là một không gian l ý tưởng để Ricky Kej giới thiệu âm nhạc cũng như những thông điệp về bảo vệ môi trường , bảo tồn thiên nhiên mà anh luôn theo đuổi.

Còn nghệ sĩ Mỹ gốc Việt Cường Vũ từng đoạt 2 giải Grammy ở hạng mục Album nhạc jazz đương đại xuất sắc nhất cho những tác phẩm của anh cùng nhóm Pat Metheny vào năm 2002 (Speaking of now) và 2006 (The Way up).

Các ca sĩ, nhạc sĩ Việt Nam tham gia Lễ hội âm nhạc TP.HCM - Hò dô 2019 Ảnh: BTC

Cũng không thể không kể đến La Chiva Galtiva - ban nhạc ban đầu được thành lập bởi một số thành viên đến từ Colombia với thể loại âm nhạc lai giữa những nhịp điệu sôi nổi của châu Phi và tiết tấu nóng bỏng của Mỹ Latin, gọi tắt là thể loại Afro- Colombians. Sau thời gian hoạt động, ban nhạc mở rộng biên độ, kết nạp thêm các thành viên mới đến từ Bỉ, Pháp và trở thành một ban nhạc đa quốc gia. Hay Cheeze, là “tiếng nói” từ dòng nhạc indie của Hàn Quốc, nơi những tưởng chỉ có cách trở thành một idol, hát nhạc idol, vũ đạo và nhan sắc mới đem lại thành công.

Danh sách các nghệ sĩ trình diễn tại Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò dô 2019 sẽ tiếp tục được ban tổ chức cập nhật trên trang web chính thức từ đây đến ngày diễn ra sự kiện.