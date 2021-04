Lễ trao giải Oscar 2021 đầy ắp những lần đầu tiên

Chloé Zhao là phụ nữ châu Á và phụ nữ da màu đầu tiên nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc (phim Nomadland). Emerald Fennell là nữ đạo diễn Anh đầu tiên được đề cử Đạo diễn xuất sắc qua phim đầu tay Promising Young Woman.

Riz Ahmed là người Hồi giáo đầu tiên được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc (phim Sound of Metal). Chadwick Boseman - ngôi sao bom tấn Black Panther - nhận đề cử Oscar đầu tiên hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc khi đã qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 8.2020, trước khi bộ phim cuối cùng anh tham gia là Ma Rainey's Black Bottom ra rạp hồi tháng 11.2020. Judas and The Black Messiah được đề cử Phim hay nhất. Bộ phim ghi dấu lần đầu tiên một nhóm sản xuất toàn da đen thực hiện nhận đề cử Oscar.