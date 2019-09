Lee Hyori tuyên bố sẽ lập tức ly hôn nếu phát hiện chồng phản bội

Vợ chồng giọng ca sinh năm 1979 vừa xuất hiện trong chương trình You Are My Destiny 2 và đưa ra những quan điểm hài hước của mình về cuộc hôn nhân của họ. Lee Hyo Ri gây chú ý khi phát biểu rằng bản thân sẽ không tốn thì giờ suy nghĩ mà sẽ quyết định ly hôn chồng nếu một ngày phát hiện ra mình bị “cắm sừng”.

“Dạo gần đây tôi và một người bạn đã bàn luận về chuyện ly hôn của cặp vợ chồng khác. Cô ấy đột nhiên hỏi tôi rằng tôi sẽ làm gì nếu phát hiện Lee Sang Soon ngoại tình. Tôi không đắn đo mà nói rằng sẽ lập tức ly dị nhưng không ghét bỏ anh ấy. Việc đối phương đã yêu người khác không phải là lý do để tôi ghét người đó mà chỉ là tôi không còn muốn chung sống với họ nữa thôi”, nữ ca sĩ 40 tuổi chia sẻ trong chương trình.

Những chia sẻ của vợ chồng Lee Hyori trong chương trình vừa phát sóng khiến nhiều người thích thú ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS

Lee Hyori kể rằng người bạn nói trên đã hỏi rằng nữ ca sĩ sẽ làm gì nếu chính cô lại là người có tình cảm với người khác chứ không phải chồng. Lúc này, mỹ nhân sinh năm 1979 đã thẳng thắn cho biết cô sẽ nói với ông xã: “Em yêu nhanh nhưng cũng hết yêu nhanh nên anh hãy ở đây đợi em nhé”. Khi nghe Lee Hyori kể lại câu trả lời dí dỏm của mình trong chương trình, Lee Sang Soon lắc đầu chịu thua trước sự tham lam của vợ: “Cô ấy nói cô ấy sẽ ly hôn tôi ngay nếu phát hiện tôi ngoại tình nhưng nếu cô ấy lừa dối tôi thì tôi phải đợi cô ấy quay về bên mình. Biết sao được, tôi đành chấp nhận sự thật này và sống tiếp thôi”, nam nhạc sĩ ngậm ngùi đáp lại.

Trước phản ứng của chồng, Lee Hyori giải thích rằng cô đang đề cập đến tình huống bản thân chỉ “cảm nắng” người đàn ông khác và chưa có quan hệ bất chính nào với anh ta. Tuy nhiên, câu trả lời của cô không khiến Lee Sang Soon cảm thấy thỏa mãn. Dẫu vậy, anh vẫn vui vẻ đồng tình với quan điểm của bà xã vì cho rằng đâu ai có thể phản đối ý kiến của “nữ hoàng” Lee Hyori. Sự vô tư, hài hước của Lee Hyori cùng cách mà Lee Sang Soon nhường nhịn bà xã khiến nhiều fan bày tỏ thái độ ghen tị, ngưỡng mộ.

Cuộc sống giản dị, bình yêu của cặp Lee - Lee vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ suốt 6 năm qua ẢNH: INSTAGRAM NV

Lee Hyori - Lee Sang Soon là một trong những đôi vợ chồng được yêu thích nhất tại xứ kim chi. Cặp sao khiến nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình giản dị, bình yên và vượt qua sự chênh lệch về danh tiếng, ngoại hình để đến với nhau. Trong khi Lee Hyori là “nữ hoàng gợi cảm xứ kim chi” sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám cùng lượng fan đông đảo thì Lee Sang Soon chỉ là một nhạc sĩ nghèo, ít tên tuổi và có ngoại hình kém sắc. Bất chấp những lời bàn tán về chuyện tình “đũa lệch”, năm 2013, cả hai tổ chức hôn lễ giản dị bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Kể từ khi về một nhà, Lee Hyori và chồng chuyển hẳn ra đảo Jeju tận hưởng cuộc sống bình lặng, hạnh phúc. Căn nhà trên đảo cùng cuộc sống thường ngày của nữ ca sĩ 40 tuổi đã xuất hiện trong chương trình Hyori's homestay và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, biến địa điểm này trở thành nơi tham quan của nhiều người. Tuy nhiên, do thường xuyên bị người lạ làm phiền khiến cuộc sống riêng tư bị đảo lộn, cặp sao đã bán lại căn nhà này cho đài jTBC vào tháng 7.2018.