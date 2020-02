Lee Min Ho tái xuất trong phim truyền hình của biên kịch 'Hậu duệ mặt trời'

Dự án đầu tiên sau 2 năm nhập ngũ

Ngày 28.2, trang Soompi cho biết bộ phim truyền hình The King: Eternal Monarch có sự tham gia của tài tử Lee Min Ho tung teaser đầu tiên và định ngày công chiếu. Thông tin này nhận được sự chú ý của người hâm mộ trên mạng xã hội . Trong đoạn teaser mới nhất của dự án The King: Eternal Monarch, Lee Min Ho hóa thân vào vai vị vua mang tên Lee Gon và đứng giữa căn phòng có nhiều đèn, cảnh trong teaser thay đổi hiệu ứng tạo cảm giác như Lee Gon tồn tại giữa hai thế giới . Hai thế giới song song chính là điều mà nhà biên kịch Kim Eun Sook muốn giới thiệu đến khán giả thông qua tác phẩm này.

Hiện tại, theo như nhiều nguồn tin tiết lộ, The King: Eternal Monarch đã đóng máy và sẽ chiếu trên kênh SBS vào tháng 4 tới. Thông tin này khiến khán giả nức lòng khi dự án 16 tập của nhà đài SBS, do Baek Sang Hoon chỉ đạo đã bấm máy từ hồi tháng 10.2019 đến cuối tháng 2.2020 mới hoàn tất quá trình quay dựng. Trong The King: Eternal Monarch, vị vua Lee Gon ra sức đóng cánh cổng giữa hai thế giới song song vốn do quỷ dữ mở ra. Đóng cùng tài tử sinh năm 1987 là nữ diễn viên Kim Go Eun (vai thám tử Jung Tae Eul) sẽ ra sức bảo vệ thần dân cùng những người cô yêu mến.

Sau 2 năm nhập ngũ, Lee Min Ho tái xuất màn ảnh nhỏ xứ kim chi với vai vương giả, hứa hẹn trở thành gương mặt quốc dân thời gian tới Ảnh: Instagram nhân vật

Đứng sau tác phẩm được mong đợi này là cái tên Kim Eun Sook, nhà biên kịch tài năng của những bộ phim truyền hình được yêu mến rộng khắp xứ kim chi lẫn Việt Nam như Hậu duệ mặt trời, Những người thừa kế... Tài tử Lee Min Ho từng hợp tác với Kim Eun Sook trong Những người thừa kế, còn đạo diễn Baek Sang Hoon cũng từng hợp tác với Kim Eun Sook trong phim Hậu duệ mặt trời, tác phẩm có tỷ suất người xem cao ngất ngưởng ở Hàn Quốc và gặt hái vô số giải thưởng phim ảnh danh giá của đất nước này.