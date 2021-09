Leonardo da Vinci qua 500 hình ảnh sống động

Leonardo da Vinci sinh năm 1452 ở Vinci (Ý) trong hoàn cảnh không may mắn khi chỉ là đứa con ngoài giá thú. Tên khai sinh của ông là Leonardo di ser Piero da Vinci , có nghĩa “Leonardo - con trai của Ser Piero từ Vinci”.

Nằm trong tuyển tập về các danh họa thế giới của Omega Plus, tác phẩm mới Leonardo da Vinci: Cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh (tác giả Rosalind Ormiston, dịch giả Đỗ Tường Linh) do NXB Dân Trí và Omega Plus vừa ấn hành, khắc họa toàn diện về cuộc đời và các tác phẩm của người nghệ sĩ, kỹ sư, nhà phát minh và nhà khoa học có ảnh hưởng lớn của thế giới: Leonardo da Vinci. Sự lôi cuốn của nhân vật không chỉ bởi ông là nghệ sĩ vĩ đại từng sống, thậm chí được tôn sùng như một thiên tài đa dạng trong chính thời đại của mình, mà Leonardo da Vinci còn vĩ đại ở các tác phẩm hội họa danh tiếng và những ghi chép ở nhiều khía cạnh khoa học lý thú.