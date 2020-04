Trong tuyên bố hôm 27.4, ban tổ chức Tribeca Enterprises và YouTube cho biết hơn 20 liên hoan phim trên toàn thế giới sẽ cùng nhau phát trực tuyến miễn phí trên YouTube. Đây được xem như một liên hoan phim lớn nhất hành tinh có tên We Are One: A Global Film Festival kéo dài 10 ngày với các nội dung được chủ trì bởi ban tổ chức của những liên hoan phim quốc tế tiếng tăm như: Berlin, Cannes , Venice, Sundance, Toronto, Tribeca, Tokyo, Sydney… Liên hoan phim “khủng” sắp tới sẽ giới thiệu các bộ phim điện ảnh , tài liệu, âm nhạc và các cuộc trao đổi giữa những nhà làm phim. Ngoài những thông tin trên, đội ngũ We Are One: A Global Film Festival chưa công bố nội dung cụ thể của liên hoan lần này.

Dịch Covid -19 khiến nhiều sự kiện văn hóa phải chuyển từ tổ chức trực tiếp sang hình thức online. Trước bữa đại tiệc điện ảnh mang tên We Are One: A Global Film Festival sắp diễn ra, công chúng quốc tế đã có dịp thưởng thức một sự kiện âm nhạc trực tuyến quy mô toàn cầu mang tên One World: Together at home quy tụ hơn 70 nghệ sĩ đình đám và hàng loạt tiết mục biểu diễn đỉnh cao. Dẫu không kêu gọi quyên góp rầm rộ, đại nhạc hội online có một không hai này đã đem về số tiền đóng góp gần 128 triệu USD để ủng hộ cho quỹ phòng chống Covid-19 của WHO và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại một số địa phương và khu vực. Ngoài ra, các chương trình lớn mà đơn cử là American Idol hay các cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Anh, Hoa hậu Hồng Kông đều được tổ chức online để vừa giữ an toàn cho thí sinh và ê-kíp vừa đảm bảo sự kiện được diễn ra như mọi năm.