Liên hoan phim Ấn Độ - London khác lạ với phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn nữ

Do dịch Covd-19 nên Liên hoan phim Ấn Độ - London (LIFF) năm nay được tổ chức trực tuyến. Các bộ phim tham gia liên hoan phim ra rạp là những bộ phim thuộc dòng chính kịch, hài lãng mạn, khoa học viễn tưởng, phim ca nhạc...

Theo hãng thông tấn PTI của Ấn Độ, một trong các tác phẩm đáng chú ý được công chiếu tại liên hoan phim là phim khoa học viễn tưởng Cargo của nữ đạo diễn Arati Kadav, với sự góp mặt của nữ diễn viên Shweta Tripathi và nam diễn viên đảm nhận vai Shyam trong Cô dâu 8 tuổi - Vikrant Massey. Bộ phim được truyền thông Ấn Độ nhận xét là "cơn gió lạ" vào thời điểm mà điện ảnh nước này bị thống trị bởi phim chính kịch và lãng mạn. Những phim khoa học viễn tưởng tiếng Hindi như Cargo rất hiếm.

Cargo kể về Prahastha (Vikrant Massey), một phi hành gia cô đơn làm việc cho dịch vụ chuyển đổi sau cái chết - một công ty lưu trữ, chữa lành và tái chế người chết để tái sinh. Mỗi sáng, anh ta sẽ nhận hàng, vốn là những người vừa chết trên trái đất . Cùng làm nhiệm vụ với anh là một phi hành gia tên Yuvishka (Shweta Tripathi), một người thông minh và có siêu năng lực. Họ cùng nhau bước vào hành trình khám phá bản thân.

Trong phim, nhân vật do Vikrant Massey đóng là người dễ bị tổn thương, song sẽ phá vỡ dần vỏ kén bảo vệ con tim mình. Trái ngược với nhân vật Prahastha, Yuvishka là một người lạc quan, đem lại cái nhìn tích cực trong cuộc sống . Cargo được đánh giá là có những thước phim đẹp dù ngân sách eo hẹp.

Phụ nữ làm phim về phụ nữ

Ngoài Cargo, bộ phim tài liệu Shut Up Sona của nữ đạo diễn Deepti Gupta về chuyện đời chuyện nghề của nữ ca sĩ - nhạc sĩ Ấn Độ nổi tiếng Sona Mohapatra cũng thu hút sự chú ý tại liên hoan phim. Ca sĩ Sona Mohapatra là người lên tiếng về sự phân biệt đối xử mà phụ nữ phải đối mặt trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Một cảnh trong bộ phim tài liệu Shut Up Sona về nữ ca sĩ nổi tiếng Sona Mohapatra Ảnh: IMDb

Ngôi sao Bollywood Vidya Balan là nhà sản xuất phim ngắn Natkhat, trong đó cô đóng vai chính. Natkhat dài 33 phút, đề cập về văn hóa gia trưởng và nạn hiếp dâm ở Ấn Độ. Trong phim, Vidya Balan trong vai một phụ nữ chịu đựng, ẩn nhẫn nhưng chống lại chế độ gia trưởng theo cách riêng của mình. Người phụ nữ này nhận thức được rằng cậu con trai Sonu 7 tuổi đang bị hút vào một thế giới nơi mà vai trò giới tính được đặt lên hàng đầu.

Nhân vật của Vidya Balan không có tên như những bộ phim khác, càng cho thấy nỗi chua xót của phụ nữ trong xã hội Ấn Độ. Natkhat được công chiếu lần đầu trên YouTube vào ngày 2.6 trong Liên hoan phim trực tuyến do YouTube và hơn 20 tổ chức điện ảnh hợp tác mang tên We Are One: A Global Film Festival (từ ngày 29.5 đến ngày 7.6).

Natkhat được công chiếu lần đầu trên YouTube vào ngày 2.6 Ảnh: YouTube

Theo India Today, Liên hoan phim Ấn Độ - London khép lại với bộ phim ăn khách và rất được mong đợi ở Liên hoan phim quốc tế Busan ( Hàn Quốc ) vào tháng 10 tới là Roam Rome Mein. Đây là một bộ phim tâm lý của nữ đạo diễn Tannishtha Chatterjee, ra mắt vào năm 2019.

Diễn ra song song với Liên hoan phim Ấn Độ - London 2020 là Liên hoan phim Ấn Độ Birmingham. Cả hai đều được tổ chức từ 17.9 đến 20.9, là những sự kiện điện ảnh Nam Á lớn nhất của Anh và châu Âu. Đại diện của LIFF nhận định: “Liên hoan phim năm nay khác lạ khi tổ chức các sự kiện trực tuyến. Chúng tôi rất vui trước sự hỗ trợ nhiệt tình của các rạp chiếu phim giữa dịch Covid-19. Điều đáng nói trong liên hoan phim năm nay là một loạt phim của nhà làm phim nữ”.