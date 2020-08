Liên hoan phim cực ngắn và châu Á 2020 'kích hoạt' sau 3 tháng 'né' Covid-19

Theo kế hoạch ban đầu, Liên hoan phim cực ngắn và châu Á (SSFF & ASIA) năm nay dự định tổ chức vào tháng 6 nhưng bị trì hoãn do dịch Covid-19. Liên hoan được trông đợi này sẽ giới thiệu các bộ phim cực ngắn tại các địa điểm tổ chức sự kiện ở phố mua sắm nổi tiếng Omotesando thuộc khu Shibuya và tại khu vực Futako-Tamagawa của Tokyo (Nhật Bản). Song song đó, hãng thông tấn Kyodo News cho biết các tác phẩm tham gia được đăng tải trực tuyến trên trang web của SSFF & ASIA 2020, nhưng chỉ người xem ở Nhật mới có thể thưởng thức miễn phí.

Đây cũng là lần đầu tiên các tác phẩm cũng như các sự kiện nằm trong khuôn khổ SSFF & ASIA 2020 (được tổ chức tại Tokyo từ năm 1999) sẽ được phát trực tuyến. Theo trang tin Timeout, Liên hoan phim cực ngắn và châu Á 2020 sẽ trình chiếu hơn 200 bộ phim ngắn từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ của cả đạo diễn nhiều kinh nghiệm lẫn những người trẻ.

Các bộ phim chiếu tại liên hoan phim sẽ được phân chia thành nhiều loạt chiếu, bao gồm phim Nhật Bản và châu Á, phim các nước ngoài châu Á, phim hoạt hình, phim phi hư cấu, phim thương hiệu (branding film, dòng phim có câu chuyện cụ thể mang thông điệp ý nghĩa, lồng ghép khéo léo thương hiệu của doanh nghiệp, sản phẩm). Riêng về phim Nhật Bản, ban tổ chức còn tổ chức thêm hai chương trình: các bộ phim của các đạo diễn Nhật Bản dưới 25 tuổi và chương trình Cinematic Tokyo chỉ chiếu những bộ phim cực ngắn giới thiệu những nét quyến rũ của Tokyo.

Trong khuôn khổ liên hoan phim, một số phim ngắn của các tên tuổi lớn cũng được trình chiếu như phim ngắn Incoherence (bài thi tốt nghiệp của đạo diễn Bong Joon Ho tại Học viện Nghệ thuật điện ảnh Hàn Quốc vào năm 1994) và phim ngắn The Black Ghiandola (năm 2017) của tổ chức phi lợi nhuận Make A Film với sự tham gia của Johnny Depp và David Lynch. Ngoài ra, những bộ phim thắng giải trước đây như phim hoạt hình Nhật Bản My Little Goat (năm 2019) và bộ phim khoa học viễn tưởng Keep Going của Hàn Quốc (năm 2016) cũng được đăng tải lên trang web của liên hoan phim.