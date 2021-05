Live concert 'Rap Việt – All Star 2021' phát sóng đầu tiên trên VieON

Sau lần lỡ hẹn với fan rap hồi đầu tháng 1 năm nay vì dịch Covid-19 , live concert Rap Việt – All Star đã được tổ chức vào ngày 10.4 vừa qua. Thực tế, Rap Việt – All Star đã không làm fan thất vọng với sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng, mang đến sự mãn nhãn, đã tai cho những ai hâm mộ dòng nhạc underground.

Suboi Ảnh: K.N

Wowy Ảnh: K.N

Karik Ảnh: K.N

Binz Ảnh: K.N

Dàn thí sinh Duy Andy - Yuno Bigboi - R.I.C - MCK - Thành Draw - 16 Typth - Tlinh và Tony D cùng rap Chúng ta là người chiến thắng Ảnh: K.N

Mở đầu buổi concert, 6 rapper: RIC - Tez – Lor – Đạt Dope – Tony D và Yuno Bigboy đã thay nhau làm bùng nổ sân khấu biểu diễn với ca khúc Chúng ta là người chiến thắng. Sự kết hợp ăn ý nhờ những tương tác và “phản ứng hóa học” tuyệt vời, họ khiến bài hát mở màn của mình trở thành tâm điểm chú ý với hiệu ứng sân khấu và âm nhạc hoành tráng.

Bên cạnh đó, Rap Việt – All Star còn có sự góp mặt đặc biệt của Hoa Hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy và siêu mẫu Minh Tú. Được biết, hai mỹ nhân xứ Việt đã trình diễn catwalk trong tiết mục Dám hay không dám, Vì em so đẹp của Yuno Bigboy và Thành Draw. Đặc biệt, tiết mục Hy vọng do Gonzo biểu diễn có sự hỗ trợ hiệu ứng đèn flash từ hàng nghìn khán giả dưới khán đài.

Trấn Thành giao lưu với các rapper và dàn Hoa hậu - Á hậu Việt Nam Ảnh: K.N

MC Trấn Thành thử sức rap ca khúc Bị bass bỏ bùa Ảnh: K.N

Chưa dừng lại ở đó, điểm nhấn không thể thiếu của live concert đó là màn debut của MC Trấn Thành với tư cách là rapper Thành Cry. Ông xã Hari Won tạo nên sự bất ngờ trong một lĩnh vực nghệ thuật mới sau khi “thử giọng” với bài Bị bass bỏ bùa.

Tất cả đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với nhiều cung bậc cảm xúc trong suốt 4 giờ đồng hồ. Kinh ngạc hơn khi các rapper liên tục “đọ sức” với 45 tiết mục với những màu sắc khác nhau. Đây chính là những sản phẩm được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng của các huấn luyện viên cùng dàn thí sinh nổi trội của Rap Việt mùa 1.

Quán quân Dế Choát gợi lại tuổi thơ thông qua ca khúc Chú bé loắt choắt Ảnh: K.N

Huấn luyện viên Wowy và Dế Choắt trình diễn ca khúc Chim sẻ và dâu tây Ảnh: K.N

Trailer Rap Việt – All Star 2021

Rap Việt - All Star sẽ tiếp tục hâm nóng cho những ai chưa có cơ hội thưởng thức live concert này thông qua buổi phát sóng đầu tiên trên ứng dụng giải trí VieON vào ngày 21.5 sắp tới. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng kết hợp với sự dàn dựng công phu và tỉ mỉ trong từng tiết mục sẽ mang đến cho người xem cảm giác như đang hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc hàng đầu.