Lo ngại khủng bố khi 'Joker' công chiếu

Cảnh sát thành phố New York lập kế hoạch triển khai lực lượng túc trực tại các rạp phim vào cuối tuần này, thời điểm Joker chính thức công chiếu . Xác nhận với tờ The Hollywood Reporter, phía cảnh sát thành phố New York cho biết: “Không có mối đe dọa nào cụ thể và đáng báo động hiện tại, nhưng sự kiện này sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ”. Bên cạnh đó, đại diện đơn vị này còn tuyên bố: “Lực lượng an ninh bổ sung sẽ được điều động bất cứ khi nào cần thiết”.