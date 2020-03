Loạt phim Hàn hấp dẫn sắp chiếu trên thế giới và Việt Nam

Trong tháng 2 vừa qua, bộ phim Hàn Hạ cánh nơi anh ( Crash Landing On You) chiếu trên Netflix với tình tiết lãng mạn của cặp đôi sống tại hai vùng chia cắt đã chứng minh rằng một câu chuyện hay có thể được đón nhận khắp mọi nơi. Minh chứng điển hình là bộ phim này đã lọt vào danh sách top 10 tại nhiều quốc gia như Philippines, Singapore, Đài Loan ( Trung Quốc ), Thái Lan và Việt Nam.

Tầng lớp Itaewon tập cuối vừa lên sóng đã chiếm luôn vị trí số 1 trên Netflix Ảnh: Chụp lại màn hình

Sự mến mộ của khán giả dành cho các phim Hàn Quốc trên Netflix tiếp tục được hâm nóng trong năm nay với Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class), Chào mẹ, tạm biệt!, Những bác sĩ tài hoa, Holo, tình yêu của tôi, Linh cẩu và Vương triều xác sống (Kingdom) 2.

Phim Vương triều xác sống (Kingdom) phần 2 đang chiếu trên Netflix được người dùng khắp nơi đón xem Ảnh: Netflix

Mùa hai của Vương triều xác sống với câu chuyện liên quan đến những xác sống vừa ra mắt màn ảnh vào ngày 13.3 đã nhanh chóng được gọi tên trong bảng xếp hạng top 10 tại nhiều nước châu Á. Hàng triệu khán giả trên thế giới đã thưởng thức mùa hai của Vương triều xác sống, bao gồm cả những người chưa từng xem bộ phim này trước đây.

Bà Minyoung Kim, Phó chủ tịch Phụ trách nội dung Hàn Quốc tại Netflix, vừa giới thiệu những nội dung Hàn Quốc nổi bật với nhiều thể loại phong phú: từ truyền hình thực tế, phim hình sự, phim khoa học viễn tưởng với yếu tố giật gân, đến những nội dung lãng mạn và kịch tính… sắp chiếu trên thế giới và Việt Nam. Theo đó trong năm 2020, những phim Hàn Quốc nổi bật sẽ lên sóng phục vụ khán giả như phim hành động Rugal, Giờ săn đã điểm, Hoạt động ngoại khóa, It's Okay to not be Okay, Quân vương bất diệt… Bên cạnh đó, Netflix cũng đang trong quá trình sản xuất và hoàn thành các phim: Thần tượng gặp fan, Nữ y tá can trường, Thế giới ma quái…

Bà Minyoung Kim, Phó Chủ tịch Phụ trách nội dung Hàn Quốc tại Netflix Ảnh: Netflix

'Bật mí' nội dung các phim sắp ra mắt

Rugal

Kang Gi Beom đã từng là một trinh sát đầy triển vọng làm việc trong một đơn vị chống tội phạm bạo lực, trước khi anh bị tình nghi là đối tượng đã ám sát vợ. Đôi mắt của anh đã bị rạch bằng dao cạo sau khi chứng kiến vợ bị ám sát bởi nhóm khủng bố ARGOS. Khi nghĩ rằng mình đã mất hết tất cả, anh đã gặp Choi Geun Cheol - Giám đốc điều hành Rugal, một tổ chức đặc biệt hoạt động với mục đích duy nhất là diệt trừ ARGOS. Choi đã giúp Gi Beom được ghép mắt nhân tạo và kết nạp anh vào tổ chức Rugal.

Cảnh trong phim Ảnh: Netflix

Sau khi giành giật được sự sống một cách kỳ diệu từ ca phẫu thuật cấy ghép đầy rủi ro, Gi Beom đã được hồi sinh và trở thành một thứ vũ khí sống. Anh bắt đầu trả thù ARGOS vì tất cả những gì chúng đã gây ra cho anh. Diễn viên chính: Choi Jin Hyuk, Park Sung Woong. Khởi chiếu: 2 8.3 (Hàn Quốc/APAC/Các nước nói Tiếng Anh/Mỹ La tinh) và từ 24.5 (Nhật Bản/những quốc gia khác trên thế giới).

Giờ săn đã điểm

Trong một thành phố đầy hỗn loạn, Jun Seok khi ra tù muốn làm lại cuộc đời với nhóm bạn của mình bao gồm Jang Ho,Ki Hoon và Sang Soo. Nhưng sự hào hứng vụt tắt khi có người bí ẩn đuổi theo họ. Liệu nhóm bạn thân này có thoát khỏi sự truy đuổi?

Cảnh phim Ảnh: Netflix

Diễn viên chính: Lee Je Hoon, Ahn Jae Hong, Choi Woo Shik, Park Jeong Min, Park Hae Soo. Khởi chiếu: 10.4.

Hoạt động ngoại khóa

Câu chuyện về những học sinh trung học đã lựa chọn sống như những tên tội phạm để kiếm tiền và kết quả là họ phải đối mặt với những đe dọa nguy hiểm. Trong nhóm học sinh này, Oh Jisoo đã phạm một tội ác nghiêm trọng vì quyết tâm tự mình kiếm tiền học đại học bằng mọi cách. Seo Minhee cũng bị cuốn vào tội ác của Jisoo, và bạn học của Jisoo là Bae Gyuri cũng liên quan đến tội ác tương tự. Lựa chọn tồi tệ của họ đã kéo theo hậu quả khôn lường. Không còn con đường quay lại. Một cuộc đời tội phạm và bạo lực đang chờ họ. Diễn viên chính: Kim Dong Hee, Jung Da Bin, Park Joo Hyun. Khởi chiếu: 29.4

It's Okay to not be Okay

Phim kể về một mối tình lãng mạn khác thường giữa một cặp đôi và mối tình này cuối cùng đã giúp chữa lành vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần cho cả hai. Moon Gang Tae, do Kim Soo Hyun thủ vai (diễn viên đóng các phim My Love from the Star, The Moon Embrace the Sun), làm việc tại một phòng chữa bệnh tâm thần và là người không tin vào tình yêu. Dường như, Soo Hyun chỉ luôn trĩu nặng với những nỗi đau trong cuộc sống , luôn dành hết tâm trí cho việc chăm sóc người anh bị tàn tật.

Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đóng vai chính phim It's Okay to not be Okay Ảnh: Netflix

Go Moon Young, do Seo Ye Ji thủ vai (diễn viên đóng các phim Save Me, Lawless Lawyer), là một nhà văn chuyên viết sách cho trẻ em và cũng là người không biết gì về tình yêu. Mặc dù nổi tiếng trong nhiều nhóm độc giả nhưng cô lại là người không thích giao lưu và dị biệt trong mắt mọi người. Diễn viên chính: Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji. Khởi chiếu: Tháng 6.

Quân vương bất diệt

Quân vương bất diệt là một bộ phim tình cảm đưa thể loại này tiến lên một nấc thang cao hơn. Bộ phim mở ra câu chuyện về chuyện tình của hai người sống tại hai vũ trụ song song. Hoàng đế Lee Gon đang tìm cách hàn lại cánh cổng giữa hai chiều thế giới, trong khi thanh tra cảnh sát Jung Tae Eul chỉ có mong muốn đơn giản là bảo vệ cuộc sống và tình yêu của những người xung quanh. Quân vương bất diệt do Kim Eun Suk (người chịu trách nhiệm cho các bộ phim: The Lonely and Great God, Mr. Sunshine, Descendants of the Sun) viết kịch bản và được đạo diễn bởi Baek Sang Hun (Secret, Who Are You: School 2015 and Descendants of the Sun) và Jeong Ji Hyeon (Tìm kiếm: WWW).

Các diễn viên trong phim Ảnh: Netflix

Khởi chiếu: Tháng 4. Diễn viên chính: Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam, Jung Eun Chae.