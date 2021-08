Loạt phim truyền hình 'Chúa tể những chiếc nhẫn' hé lộ hình ảnh đầu tiên

Hình ảnh tiếp theo trong Chúa tể những chiếc nhẫn về xứ Trung Địa đã được hãng Amazon Studios hé lộ, cho thấy một Trung Địa phiên bản truyền hình rất khác so với những gì mà khán giả xem trước đó trong di sản phim chuyển thể đình đám của đạo diễn Peter Jackson hồi đầu thập niên 2000. Hình ảnh đầu tiên này được trích ra từ tập một của series (bao gồm 8 tập). Nhân vật trang phục trắng xuất hiện trên trảng cỏ rộng lớn phía trước một lâu đài nguy nga không được nhà sản xuất tiết lộ danh tính, đồng thời hãng phim cũng không cho biết lâu đài trắng đó là địa danh nào ở Trung Địa.

Phía nhà sản xuất thông báo đến người hâm mộ rằng nội dung của loạt phim tiền truyện này kể về vùng đất Trung Địa hàng ngàn năm trước những gì diễn ra trong 2 quyển truyện The Hobbit (Anh chàng Hobbit) và The Lord of the Rings ( Chúa tể những chiếc nhẫn ) mà nhà văn trứ danh quá cố J. R. R. Tolkien từng viết nên. Nghĩa là, lịch sử Trung Địa trong loạt phim diễn ra ở Thời kỳ Thứ hai (Second Age).

Loạt phim bấm máy ở New Zealand, tiêu tốn đến 465 triệu USD sản xuất (tức gần 650 triệu USD New Zealand).Với số tiền "khủng" như vậy, các nhà sản xuất hi vọng sẽ chuyển thể tất cả sự quy mô, kỳ vĩ của lịch sử Trung Địa nhiều thăng trầm lên màn ảnh. Đồng thời, loạt phim này tiếp nối việc mở rộng "vũ trụ" hư cấu của J. R. R. Tolkien sau phần phim điện ảnh cuối cùng được ra mắt vào năm 2014 là The Hobbit: The Battle of the Five Armies (cũng do Peter Jackson chỉ đạo).