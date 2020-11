'Lửa ấm' chiếu giờ vàng VTV1 có thông tin 'sai nghiêm trọng' về HIV/AIDS

Đường lây nhiễm HIV/AIDS chủ yếu trong năm 2019 là quan hệ tình dục không an toàn Cũng tại buổi giao ban, bà Lã Thị Lan cho biết, lũy tích đến 31.10.2020, Hà Nội phát hiện được 29.931 ca nhiễm HIV , chiếm 9,6% số người nhiễm HIV của cả nước, là địa phương có số người nhiễm lớn thứ 2, sau TP.HCM. Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS của Hà Nội là 194 người/100.000 dân, đứng thứ 12 so với cả nước. Số người nhiễm HIV tử vong lũy tích là 6.222 ca. Số nhiễm HIV còn sống là 23.709, cao nhất tại Q.Đống Đa, thấp nhất tại H.Quốc Oai. Trong 10 tháng đầu năm, Hà Nội ghi nhận thêm 1.263 trường hợp nhiễm HIV, giảm so với cùng kỳ năm 2019. Các trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện năm 2020 chủ yếu là nam giới, chiếm 78,7%; độ tuổi từ 15 - 25, chiếm 26,3%, tăng 8,1% so với năm 2010. Đường lây nhiễm qua quan hệ tình dục tiếp tục gia tăng, từ 22,5% năm 2010 lên 74,5% vào năm 2019, và 72,6% vào tháng 10.2010; lây qua đường máu giảm từ 70,5% năm 2010 xuống 16,9% năm 2020.