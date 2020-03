Lương Bằng Quang bị 'ném đá' dữ dội vì nhái ảnh Ngân 98 ở đồn công an

Ngày 9.3, nguồn tin Thanh Niên cho biết liên quan vụ việc 45 thanh niên dương tính với chất ma túy trong bar Holiday Club Tây Ninh, Công an TP.Tây Ninh hiện vẫn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý, trong đó có nữ DJ được cho là Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, 22 tuổi). Theo thông tin từ Cơ quan công an, trước đó, trong số 45 thanh niên dương tính với ma túy bị công an mời về trụ sở làm việc có hot girl Ngân 98. Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết liên quan đến vụ việc 45 thanh niên dương tính với chất ma túy trong bar Holiday Club Tây Ninh, Công an TP.Tây Ninh hiện vẫn đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với những thanh niên vi phạm và cả chủ quán bar. (Dương Phan)