Lương Thùy Linh được dự đoán vào Top 6 'Hoa hậu Thế giới'

Diễn viên Liên Bỉnh Phát (ảnh) được lựa chọn để nhận giải Ngôi sao châu Á mới 2019 (Asian Stars Up Next Awards) do ban tổ chức Liên hoan phim (LHP) Macao và tạp chí chuyên ngành điện ảnh Variety bình chọn.