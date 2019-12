Lương Thùy Linh xuất sắc vào Top 12 'Hoa hậu Thế giới'

Lương Thùy Linh mặc bộ trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, tự tin thể hiện dù các động tác chưa thuần thục Ảnh: Chụp màn hình

Ban tổ chức công bố top 10 Người đẹp Nhân ái, trong đó có Hoa hậu Lương Thùy Linh, được vào thẳng top 40 chung cuộc. Các thí sinh khác nằm trong top này là Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Mông Cổ, Indonesia, Tunisia, Nepal, Nigeria, Venezuela Ảnh: BTC

Mở màn đêm thi chung kết phần đồng diễn của 120 cô gái trên nền giai điệu Rise like a phonix. Sau đó là tiết mục Dance of the World rực rỡ sắc màu, được dàn dựng công phu. Đây là tiết mục đặc trưng của Miss World nhiều năm qua. Đại diện Việt Nam là Lương Thùy Linh gây ấn tượng với điệu múa mâm vàng mang đậm văn hóa dân gian Việt Nam. Sau phần thể hiện tài năng và tỏa sáng trên sân khấu Miss World, Lương Thùy Linh được xướng tên trong Top 40 cô gái xuất sắc nhất của Miss World.