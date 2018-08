Lý Băng Băng nhạt nhòa trước Jason Statham trong 'Cá mập siêu bạo chúa'

The Meg được chuyển thể từ tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror năm 1997 của tác giả Steve Alten. Nhưng nội dung của phim không hoàn toàn giống với tiểu thuyết mà đi theo một cách rất riêng. The Meg có cốt truyện khá đơn giản khi một lần nữa đề cập đến việc con người vô tình chạm đến những góc khuất của thiên nhiên. Và lần này thứ mà các nhà khoa học, nhà thám hiểm của chúng ta đánh thức đó chính là một con cá mập cổ đại Megalodon, sinh vật tiền sử được cho là đã tuyệt chủng triệu năm trước.



Bộ phim được chia ra làm ba phần rõ rệt: giải cứu, đối đầu và tiêu diệt. Ở nửa đầu phim với cuộc giải cứu những nhà thám hiểm dưới đáy đại dương của nhân vật Jonas Taylor do Jason Statham thể hiện, khán giả sẽ cảm thấy như mình đang xem một bộ phim khác trong vũ trụ quái vật của Godzilla. Vô tình, các nhân vật trong phim đã mở đường cho con cá mập này lên trên mặt biển. Phần thứ hai là lúc các nhân vật phải đối đầu với những cuộc tấn công bất ngờ của Megalodon. Phần cuối cùng sẽ là cuộc đi săn và hành trình tiêu diệt con quái vật này.

Ảnh: Warner Bros. Jason Statham vùng vẫy dưới biển xanh và những cảnh hành động ngoạn mục

Nếu bạn chờ đợi một bộ phim kinh dị đúng nghĩa về cá mập, một bộ phim đầy máu me và chết chóc thì sẽ thất vọng về bộ phim. Đây cũng chính là điểm trừ của The Meg, khi xem phim chúng ta có cảm giác như đang thưởng thức một tác phẩm khoa học viễn tưởng với một con quái vật tiền sử khác trong vũ trụ của Wanner Bros. chứ không phải là một bộ phim về cá mập sát thủ. Cho đến cuối phim, khi Megalodon vào đến bãi biển, khán giả cũng chỉ được nhìn thấy sự sợ hãi của con người, những cú ngoạm chết chóc của con cá mập diễn ra chớp nhoáng, không mang tính bao lực cao cũng như máu me. Phim không quá đen tối như Godzilla mà rất "sáng sủa" và đầy hài hước. Điểm tiếp theo khiến cho bộ phim không có nhiều tính rùng rợn chính là con cá mập khổng lồ Megalodon. Vì nó quá to lớn, bạn sẽ luôn nhìn thấy nó xuyên suốt phim, luôn thấy nó tấn công. Một trong những lý do khiến bộ phim kinh điển Hàm cá mập của Steven Spielberg trở nên vô cùng đáng sợ đó chính là bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian mà vẫn không thấy con cá mập đâu. Bạn sẽ chỉ thấy sự xuất hiện của nó khi bất ngờ một người bị mất chân, mất tay hay bị nó ngoạm vào miệng. Sự im lặng, thoắt ẩn thoắt hiện làm bộ phim trở nên hấp dẫn và đáng sợ hơn, còn ở The Meg thì chúng ta sẽ không hề thấy được yếu tố này.

Thay vào đó, khán giả được trông thấy một con cá mập khổng lồ thật sự, những cuộc tấn công dữ dội bởi những cú đâm sầm, lao thẳng vào tàu, thuyền, trạm nghiên cứu hoặc một tốc độ di chuyển vô cùng khủng khiếp giữa biển sâu. Kỹ xảo của phim được đầu tư tốt, phần âm thanh sống động cũng chính là yếu tố khiến The Meg hấp dẫn hơn.



Như những gì người hâm mộ mong đợi, Jason Statham trở lại với những pha hành động kịch tính cùng cơ bắp săn chắc. Diễn xuất của Statham vẫn không khác gì những phim trước đây, nhưng với The Meg, Jason Statham được đặt vào đúng nơi đúng chỗ. Vào vai người cứu hộ từng lặn sâu nhất xuống lòng đại dương để cứu người, Jason Statham được trở lại với quá khứ của chính mình, khi anh còn là một vận động viên lặn cừ khôi của quốc gia. Vẫn với ánh mắt sắc lẹm, dáng đi và phong cách lạnh lùng xen lẫn bụi bặm, Jason Statham phô diễn cho người xem thưởng thức những giây phút hành động choáng ngợp của anh.

Ảnh: Warner Bros. Phim vắng bóng yếu tố kinh dị và những cuộc "tắm máu" của cá mập sát thủ

Lý Băng Băng xuất phát điểm là một diễn viên phim truyền hình, nhưng cả diễn xuất và dung mạo không có gì ấn tượng so với các diễn viên cùng thời. Ấy thế mà chẳng bao lâu sau, cô vụt sáng với vai trò diễn viên điện ảnh, góp mặt vào nhiều siêu phẩm hành động trong nước cũng như quốc tế. Thế nhưng với The Meg, Lý Băng Băng đã có một vai diễn nhạt nhòa, chẳng khác nào “bình hoa di động”. Trang điểm kỹ lưỡng nhưng không thể che hết dấu vết của thời gian, khán giả cứ ngỡ sẽ được thấy cô lột tả sự dằn xét, đau đớn của một người con, một người mẹ, nhưng tất cả chỉ cũng chẳng đọng lại gì. Ngược lại, cô bé đóng vai con của Lý Băng Băng vừa đáng yêu, diễn xuất lại tự nhiên, là điểm sáng của phim, bên cạnh một Jason Statham mạnh mẽ.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta xem những xuất phẩm Hollywood có sự can thiệp của các nhà đầu tư Trung Quốc. Với The Meg, nhà sản xuất phải nhiều lần sang Trung Quốc để kêu gọi đầu tư, và điều kiện để nhận được cái gật đầu của các ông lớn xứ Trung hiển nhiên phải là bối cảnh đặt ở Trung Quốc, diễn viên Trung Quốc đóng vai trò quan trọng và lòng ghép càng nhiều điều về Trung Quốc càng tốt. Và như thế, khán giả cảm thấy chán ngán trước như cú “cố đấm ăn xôi” này, và mọi thứ trở nên khiên cưỡng, gây ít nhiều sự khó chịu.

Mạch phim diễn ra nhanh với những diễn biến liên tiếp xảy ra giữa nhóm những nhà khoa học và con Megalodon. Khán giả không có được một phút giây ngơi nghỉ nào với con cá mập này. Tuy nhiên, không phải vì thế mà phim trở nên khô khan. Hòa trộn trong những phút giây căng thẳng đó là những tình tiết hài hước rất duyên và đáng yêu. Những câu nói hài hước thể hiện nỗi sợ của nhóm nhà khoa học, thái độ của các khách du lịch đi tắm biển trước và sau khi gặp cá mập cũng khiến khán giả thêm thú vị.



The Meg được chấm 6,8/10 trên IMDb, cùng tỉ lệ 94% người muốn xem trê Rotten Tomatoes.