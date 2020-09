Madonna đạo diễn và viết kịch bản phim về cuộc đời mình

Madonna (62 tuổi), sẽ hợp tác với nữ biên kịch từng đoạt giải Oscar Diablo Cody để viết kịch bản cho bộ phim. Universal Pictures cũng xác nhận hãng đang lên kế hoạch sản xuất một bộ phim chưa có tựa về cuộc đời ngôi sao nhạc pop Madonna do chính chủ nhân của ca khúc Angel đạo diễn.

Madonna cho biết bộ phim sẽ truyền tải thông điệp: “Cuộc hành trình đáng kinh ngạc mà cuộc sống đã đưa tôi đi với tư cách là một ca sĩ, một nhạc sĩ, một diễn viên, một vũ công - một con người trong nỗ lực tồn tại và vượt qua thế giới này”. Nữ danh ca nói thêm, trọng tâm của bộ phim này sẽ luôn là âm nhạc.

Madonna và Jonathan Pryce trong phim Evita (1996) ẢNH: IMDB

“Âm nhạc đã giúp tôi tiếp tục đứng vững và nghệ thuật đã giữ cho tôi sống. Có rất nhiều câu chuyện chưa kể và truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Ai tốt hơn để có thể kể về điều đó hơn tôi? Điều quan trọng là làm sao chia sẻ cuộc đời tôi như chuyến bay tàu lượn bằng giọng nói, quan điểm và ký ức của tôi”, Madonna kết luận.

Bộ phim do Amy Pascal, cựu giám đốc Sony Pictures sản xuất. Bà đã ngồi ghế sản xuất bộ phim A League of their Own (1992) do Penny Marshall đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của Madonna trong vai Mae Mordabito.

“Tôi biết Madonna kể từ khi chúng tôi cùng nhau thực hiện A League of their Own và tôi không thể tưởng tượng được điều gì ly kỳ hơn việc hợp tác với cô ấy”, nhà sản xuất Amy Pascal tuyên bố.

Madonna từng đạo diễn phim truyền hình Anh Filth and Wisdom (2008) và phim truyền hình Mỹ W.E (2011), với diễn xuất của Abbie Cornish, Andrea Riseborough, Oscar Isaac… Nữ danh ca cũng tham gia rất nhiều phim điện ảnh như: Dick Tracy, Body of Evidence, Evita, Die Another Day…