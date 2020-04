Mamamoo có MV đầu tiên trong sự nghiệp đạt hơn 100 triệu lượt xem

Hip là một bản nhạc dance sôi động, với giai điệu bắt tai và ca từ ý nghĩa, đúng như phong cách của Mamamoo. Qua ca khúc này, các cô gái Mamamoo muốn truyền tải thông điệp tới khán giả: "Giá trị của mỗi người không được hình thành từ những lời nói của người khác. Ngược lại, bản thân phải thật sự yêu thương và trân trọng chính mình. Khi đó, mỗi người sẽ trở nên đặc biệt theo cách của riêng họ".

Trong tháng 4 này, ngoài thưởng thức lại ca khúc Hip của Mamamoo, người hâm mộ K-pop cũng được "chiêu đãi" bằng nhiều sản phẩm âm nhạc hứa hẹn từ những nghệ sĩ nổi tiếng khác. Cụ thể, Changmin của TVXQ phát hành mini album đầu tay Chocolate vào ngày 6.4. Album có tổng cộng 6 ca khúc, trong đó bao gồm ca khúc chủ đề Chocolate và No Tomorrow do chính anh viết lời.

Cùng ngày 6.4, nhóm nhạc nữ (G)I-DLE quay trở lại với người hâm mộ sau 9 tháng im ắng bằng mini album Trust. Ngày 13.4, nhóm nhạc Apink ra mắt mini album thứ 9 mang tên Look. Ngày 14.4, nhóm nhạc tân binh CRAVITY, được mệnh danh là "em trai Sistar", gây chú ý khi phát hành album đầu Hideout: Remember who we are. Sản phẩm có sự tham gia của Joohoney (Monsta X) với vai trò sản xuất.