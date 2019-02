MC gốc Việt diện váy xuyên thấu táo bạo trên thảm đỏ 'Grammy 2019'

Ảnh: Getty

Jeannie Mai là MC gốc Việt thành danh nhất tại Mỹ. Cô từng đồng dẫn chương trình cho show Stire (được đề cử giải Emmy), Character Fantasy, How do I look? (đề cử giải Emmy), Fashion Star, MC thảm đỏ của lễ trao giải Quả cầu vàng, Hoa hậu hoàn vũ, Asia’s next top models, The Real…