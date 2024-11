Đạo diễn Lý An được vinh danh tại giải 'Nobel châu Á'

Nhà làm phim Đài Loan Lý An đã chính thức thêm một danh hiệu danh giá vào sự nghiệp nghệ thuật vốn đã vô cùng huy hoàng của mình trong tuần vừa qua. Tại Tokyo, ông được trao giải Praemium Imperiale - được biết đến nhiều hơn với cái tên "Nobel châu Á".

Lý An vừa được trao giải Praemium Imperiale - được biết đến nhiều hơn với cái tên "Nobel châu Á" ẢNH: THE HOLLYWOOD REPORTER

Đây là giải thưởng được trao hằng năm cho các nghệ sĩ làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở mảng điện ảnh, những người từng được gọi tên tính cho đến nay đều có tầm vóc huyền thoại, có thể kể đến những đạo diễn và diễn viên như: Federico Fellini, Akira Kurosawa, Jean-Luc Godard, Martin Scorsese và Catherine Deneuve.

Chia sẻ về vinh hạnh này, Lý An cho viết: "Tôi muốn nghĩ rằng sự nghiệp của mình là một hành trình học hỏi không bao giờ kết thúc. Ở đó tôi đã được học về điện ảnh, bản thân cũng như thế giới. Không có hồi kết cho việc học đó. Là người đầu tiên đến từ Đài Loan nhận giải thưởng này, tôi đầy tự hào và vô cùng biết ơn".

Ông cũng bộc bạch: "Người Nhật coi đây là giải Nobel của họ, vì vậy nó khá cao quý và là đặc ân vô cùng to lớn. Tôi hiểu rằng vì là người đầu tiên ở Đài Loan nhận được nó, nên tôi cũng phải tự hào. Nhưng thật ra tôi thích nghĩ bản thân chỉ đang theo đuổi sự nghiệp của mình thôi, vì vậy có thể là tôi đang nhận được nó khá sớm".

Về phía dư luận, những trang phê bình lớn đều coi đây là một sự vinh danh vô cùng xứng đáng. Trong nhiều thập kỷ, các tác phẩm Lý An thường được đặc trưng bởi sự mới mẻ về mặt nghệ thuật và sự thành thạo về mặt biểu đạt. Nhiều nhà phê bình cho rằng gần như không có đạo diễn nào cùng thế hệ với Lý An tạo ra được một bộ phim có chất lượng cao và sự đa dạng không ngừng như vậy.

Sau khi nhận được 2 đề cử Oscar từ bộ 3 phim gia đình Đài Loan đầu tay của mình — Pushing Hands (1991), The Wedding Banquet (1993) và Eat Drink Man Woman (1994), Lý An đã mạo hiểm rời xa vùng an toàn của mình để đạo diễn bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh điển Lý trí và tình cảm của Jane Austen vào năm 1995.

Một cảnh trong bộ phim Lý An chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh điển Lý trí và tình cảm của Jane Austen vào năm 1995 ẢNH: IMDb

Thành công đó đã khuyến khích ông đi theo con đường sáng tạo liên tục. Tiếp theo là: bộ phim chính kịch gia đình The Ice Storm (1997), kiệt tác võ thuật võ hiệp Ngọa hổ tàng long (2000), bộ phim viễn Tây đau lòng Brokeback Mountain (2005), phim gián điệp phá vỡ ranh giới Sắc, giới (2007) cũng như Cuộc đời của Pi (2012).

Và cũng từ lâu - khi việc hỏi những đạo diễn nổi tiếng liệu họ có bao giờ cân nhắc cầm trịch một bộ phim siêu anh hùng hay không trở nên phổ biến, Lý An đã tự mình đảm nhận điều đó. Ông đã chỉ đạo bộ phim ăn khách đầu tiên của Marvel là Hulk vào năm 2003.

Tính đến nay, ông đã nhận được 9 đề cử Oscar và giành được 3 chiến thắng, gồm Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất cho Ngọa hổ tàng long, Đạo diễn xuất sắc nhất cho Brokeback Mountain và Cuộc đời của Pi.

Khi được hỏi vì sao liên tục cho ra đời những tác phẩm ở đa dạng đề tài, Lý An cho biết: "Có lẽ câu trả lời trung thực nhất mà tôi có thể đưa ra là vì tôi sợ nếu không thay đổi và cứ làm những thứ mà mình đã biết, tôi sẽ mất đi sự trong sáng nghệ thuật và tạo ra thứ gì đó đơn giản là không hay ho. Đó là nỗi sợ lớn nhất của tôi".