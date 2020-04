MC nổi tiếng Ellen DeGeneres bị đồng nghiệp tố ích kỷ, xấu tính

Sự việc bắt đầu khi danh hài Kevin T. Porter đăng tải một bài viết trên Twitter với nội dung: ''Ellen DeGeneres là một người xấu tính nhất'' và kêu gọi mọi người hãy gửi những trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân về nữ MC nổi tiếng này. Kevin T. Porter còn cho biết với mỗi câu chuyện được chia sẻ, ông sẽ đóng góp 2 USD (gần 50.000 đồng) vào quỹ Lương thực Los Angeles. Bài đăng này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của dư luận và số tiền được nam diễn viên đóng góp đã lên tới gần 600 USD, đủ để thấy được rằng đã có rất nhiều người không hài lòng với Ellen DeGeneres.

Thông qua những gì được gửi đến, chủ nhân talkshow The Ellen Show cực kỳ nổi tiếng và thành công tại Mỹ bị rất nhiều người tố ích kỷ, xấu tính và độc đoán. Cụ thể, một tài khoản tên Chris Farah cho biết bản thân là bồi bàn tại một nhà hàng chay ở Los Angeles và trong một lần phục vụ bữa ăn cho Ellen, MC này đã viết một bức thư gửi tới chủ nhà hàng than phiền về việc sơn móng tay của Chris Farah nham nhở, bong tróc khiến cô gái này suýt mất việc. Một bồi bàn khác cũng lên tiếng tố rằng cô bị Ellen ném nguyên cả đĩa cá hồi vào người chỉ vì không phải là món mà bà đã gọi.

Người viết kịch bản Benjamin Simon cũng chia sẻ rằng Ellen có một chiếc mũi cực thính. Chính vì thế, mọi người phải nhai kẹo cao su đựng trong một cái bát ở bên ngoài phòng làm việc của Ellen trước khi gặp gỡ bà và nếu có mùi, bạn buộc phải về nhà và đi tắm. Karen Kilgariff, một biên kịch lâu năm của The Ellen Show thậm chí còn bị Ellen đuổi việc, dùng quyền lực để phong toả toàn bộ sự nghiệp của cô khi lỡ đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của bản thân. Một người cho biết từng làm việc cho một show của Warner Bros . có vị trí kế bên sân khấu của Ellen và bị nữ MC liên tục gây sức ép để hủy bỏ bữa tiệc nướng ngoài trời nhân dịp kỷ niệm 50 năm chỉ vì bà là một người ăn chay.

Không dừng lại ở đó, vlogger có tên Shallon Lester từng là biên tập viên của Star Magazine đã đăng tải clip có tên: "Làm thế nào để nhận biết một kẻ tâm thần" để lên tiếng tố cáo nữ MC quyền lực. Đối với những khách mời của chương trình, Ellen đều đối xử một cách rất xấu tính và thường xuyên nghĩ ra những câu hỏi có phần châm chọc và nhạy cảm để lấy tiếng cười và không thực sự quan tâm xem liệu người được hỏi có thoải mái hay không. Có một lần, Ellen ép Mariah Carey phải chia sẻ thông tin đang mang thai bằng việc mời nữ ca sĩ uống rượu vang. Mariah sau đó tỏ ra không thoải mái và cố gắng uống một chút. Justin Bieber cũng từng tỏ vẻ khó chịu khi bị hỏi về những tấm ảnh nóng mà anh đã xóa trên mạng xã hội . Nhóm nhạc BTS ngượng ngùng trước câu hỏi liệu có tình một đêm với fan không, bắt Ariana Grande giải nghĩa bài hát Side To Side theo nghĩa bậy bạ trên sóng truyền hình hay gọi nữ nghệ sĩ huyền thoại Liza Minelli là "người chuyển giới" tại chương trình Oscar chỉ vì nhan sắc của bà không giống như trước đây.

Hiện tại, phía MC nổi tiếng Ellen DeGeneres vẫn chưa có động thái mới với sự việc này. Tuy nhiên, những lời tố cáo được đưa ra khiến người hâm mộ của nữ MC nổi tiếng lẫn ê-kíp chương trình The Ellen Show vô cùng hoang mang. Ellen Lee DeGeneres sinh năm 1958, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình, diễn viên, nhà văn và nhà sản xuất người Mỹ. Tạp chí Forbes từng xếp Ellen DeGeneres thứ 47 trong số 100 người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh, thứ 34 trong danh dách 100 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới . The Ellen DeGeneres Show đã giành được hàng loạt giải thưởng danh giá bao gồm một giải Emmy và 13 giải thưởng Daytime Emmy cho các hạng mục như Chương trình truyền hình xuất sắc nhất, Dẫn chương trình xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất. Ngoài ra, bà còn có được 11 giải thưởng do khán giả bình chọn bao gồm Nữ nghệ sĩ hài hước nhất, Người dẫn chương trình được yêu thích nhất.