MC Quỳnh Hương lan tỏa sự kỳ diệu của những con số

Quỳnh Hương cho biết “từ cái duyên kỳ lạ”, chị được đến với Numerology, trường phái của nhà toán học - triết học vĩ đại Pythagoras (Pytago). Tìm hiểu nó, chị ngỡ ngàng nhìn thấy cuộc đời mình từ trước đến giờ được hiển hiện rõ ràng thông qua những biểu đồ/đồ thị/cụm con số... Chị cảm thấy, nếu mình đã hiểu được về mình như vậy, hẳn cũng có thể tìm hiểu được về những người khác cùng với cách thức tương tự. Sáu tháng miệt mài với những con số, đến nay gần 400 trường hợp người thật việc thật với những xác nhận sống động từ những người thân trong nhà, đồng nghiệp, khách đi tour MayQ Go của chị..., chị nhận thấy đã đến lúc cần lan tỏa sự dễ hiểu, dễ cảm nhận của bộ môn hữu ích này trong cộng đồng.

Từ những số phát trên kênh YouTube của mình, Quỳnh Hương quyết định mở những lớp online và lớp học tại chỗ để chị có thể trực tiếp chia sẻ những kinh nghiệm, phân tích sâu hơn về những trường hợp cụ thể; người tham gia cũng dễ dàng trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu. Bên cạnh đó, chị sắp hoàn tất quyển sách Thay đổi cuộc sống với Thần số học (First News - Trí Việt phát hành, dự kiến ra mắt cuối tháng 5 tới), tác phẩm chị viết lại dựa trên nền tảng cuốn sách chị đã học được: The Comple Book of Numerology của tiến sĩ David A.Phillips, với những phân tích trên các trường hợp cụ thể cho người đọc Việt Nam trong bối cảnh của thế kỷ 21.