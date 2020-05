Minh tinh Hollywood thừa nhận chi tiền tỉ chạy trường cho con sau một năm chối tội

Nếu thẩm phán chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận, cả hai sẽ đối mặt với mức án nghiêm khắc. Minh tinh 56 tuổi dự kiến phải ngồi tù 2 tháng, nộp phạt 150.000 USD (gần 3,5 tỉ đồng) và 100 giờ phục vụ cộng đồng. Chồng cô sẽ phải thụ án 5 tháng tù giam, nộp khoản tiền phạt 250.000 USD (hơn 5,8 tỉ đồng) và 250 giờ lao động công ích. Ngoài ra, bộ đôi tai tiếng này sẽ nhận thêm 2 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Vợ chồng minh tinh Hollywood sẽ phải nhận mức phạt thích đáng cho hành vi sai trái và quanh co chối tội

Lori Loughlin sinh năm 1964, là nữ diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất tài năng của Mỹ. Ngôi sao này bắt đầu diễn xuất từ năm 11 tuổi và ghi dấu ấn với các tác phẩm như: The Edge of Night, Full House, The Equalizer... Sau cuộc đổ vỡ đầu tiên với doanh nhân Michael Burns, nữ diễn viên kết hôn với nhà thiết kế Mossimo Giannulli vào năm 1997. Họ có hai con gái Olivia Jade Giannulli (20 tuổi) và Isabella Rose Giannulli (21 tuổi). Tháng 3.2019, Lori Loughlin cùng chồng vướng bê bối tuyển sinh đại học nhưng cả hai cương quyết phủ nhận các cáo buộc.