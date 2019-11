Minh tinh Hollywood một mực chối tội chạy trường cho con

Ngày 20.11, nữ diễn viên Lori Loughlin cùng chồng là nhà thiết kế Mossimo Giannulli đã có mặt tại phiên tòa mới nhất liên quan đến bê bối tuyển sinh đại học gây bức xúc dư luận Mỹ nhiều tháng qua. Tại đây, họ đã từ chối nhận tội chi tiền để hai con có được hai suất học tại Trường đại học Nam California. Đầu tháng 10.2019, cặp sao này đã không xuất hiện tại tòa án liên bang ở Boston (bang Massachusetts, Mỹ) để trả lời về những cáo buộc mới nhất của họ.

Cách đây ít lâu, Lori Loughlin và Mossimo Giannulli dính nghi án đã trả 500.000 USD (hơn 11,6 tỉ đồng) cho William Singer để đưa hai con gái vào Trường đại học Nam California thông qua con đường hợp thức hóa chúng thành thành viên đội đua thuyền của trường. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng bị truy tố nhiều tội danh như lừa đảo hay rửa tiền song không thừa nhận. Theo ET, cả hai vẫn nỗ lực hết mình với hi vọng không phải ngồi tù. Trang Yahoo Entertainment cho biết trong trường hợp cả hai thật sự bị kết tội, họ sẽ nhận mức án nặng hơn các trường hợp khác vì quanh co không chịu thừa nhận hành vi sai trái.

Vợ chồng Lori Loughlin - Mossimo Giannulli nỗ lực chối tội với hi vọng thoát khỏi án tù ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trước đó, nhiều phụ huynh dính vào bê bối đã sớm nhận tội. Đặc biệt, có một trường hợp bị truy tố tương tự như Lori Loughlin, đó là doanh nhân bất động sản Toby MacFarlane. Đại gia này từng trả 450.000 USD (hơn 10,4 tỉ đồng) để lo lót cho con vào Trường đại học Nam California với cách tương tự như đã nói ở trên, ông cũng bị truy tố về tội âm mưu lừa đảo qua thư và dịch vụ điện tử. Tuy nhiên, Toby MacFarlane đã sớm nhận tội và chỉ bị kết án 6 tháng tù giam.

Hồi tháng 10.2019, nữ diễn viên Felicity Huffman cũng cúi đầu thừa nhận đã chạy trường cho con và sau đó lãnh mức án 14 ngày tù, phạt 30.000 USD (gần 700 triệu đồng) cùng 250 giờ lao động công ích. Minh tinh Những bà nội trợ kiểu Mỹ được giảm án nhờ thành khẩn nhận tội và khai báo trung thực trong quá trình điều tra.

So sánh với các trường hợp tương tự, Dan Abrams - nhà phân tích pháp lý của chương trình Good Morning America, dự đoán trường hợp của Lori Loughlin nhiều khả năng nhận từ 2 đến 3 năm tù. Một nguồn tin tiết lộ với Entertainment Tonight rằng bà mẹ hai con đang rất suy sụp trước những gì xảy ra với gia đình. Thêm vào đó, đa phần các phụ huynh dính líu đến bê bối chạy trường cho con đều đã nhận tội. Điều này càng khiến minh tinh 55 tuổi vốn đã lo lắng nay lại càng hoang mang hơn.

Không chỉ có vợ chồng Lori Loughlin, hai con gái của cặp sao cũng có nguy cơ hầu tòa vì bê bối nói trên ẢNH: GETTY

Lori Loughlin sinh năm 1964, cô là nữ diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất tài năng người Mỹ. Ngôi sao này bắt đầu diễn xuất từ năm 11 tuổi và ghi dấu ấn với các tác phẩm như: The Edge of Night, Full House, The Equalizer... Sau cuộc đổ vỡ đầu tiên với doanh nhân Michael Burns, nữ diễn viên kết hôn với nhà thiết kế Mossimo Giannulli vào năm 1997. Cặp sao có hai con gái Olivia Jade Giannulli (20 tuổi) và Isabella Rose Giannulli (21 tuổi). Tháng 3.2019, Lori Loughlin cùng chồng vướng bê bối tuyển sinh đại học nhưng cả hai cương quyết phủ nhận các cáo buộc vì tự tin sẽ được trắng án. Tuy nhiên, công chúng cũng như giới chức Mỹ bày tỏ thái độ cứng rắn đồng thời nêu quan điểm điều tra vụ việc đến cùng. Nhiều khả năng hai con gái của họ cũng sớm phải hầu tòa.