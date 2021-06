Minh tinh Jodie Foster sẽ nhận giải thành tựu trọn đời tại LHP Cannes

Nữ diễn viên Jodie Foster gây chú ý tại LHP Cannes lúc mới 13 tuổi khi bộ phim Taxi Driver (1976) có cô đóng đoạt giải Cành cọ vàng năm đó. Bộ phim cũng giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Oscar nhưng không thắng. Trong nhiều năm liền, tất cả 7 phim có Jodie Foster đóng (hoặc chỉ đạo) được chiếu tại liên hoan phim lâu đời này. Trước khi được vinh danh tại LHP Cannes, sao phim Sự im lặng của bầy cừu (The Silence of the Lambs) đã đoạt 2 giải Oscar về diễn xuất, đều là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong các phim The Accused (1988) và The Silence of the Lambs (1991).