Minh tinh Sophia Loren đóng phim dưới sự chỉ đạo của con trai

Theo tờ New York Post hôm 22.9, biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh rộng thập niên 1950 này đóng vai chính trong bộ phim nói tiếng Ý có tựa Anh là The Life Ahead (tạm dịch: Cuộc đời phía trước), do con trai là đạo diễn Edoardo Ponti (47 tuổi) đảm nhận.

Sophia Loren vào vai một phụ nữ Do Thái sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust tên là Rosa, từng là gái mại dâm. Sau đó, nhân vật Rosa kiếm tiền bằng cách giúp nuôi dạy con cái của những người làm nghề bán hoa khác. Mạch phim đẩy đưa đến chuyện Rosa nhận nuôi cậu bé mồ côi người Senegal 12 tuổi, tên là Momo. Cuộc sống của cả hai có nhiều thay đổi sau khi Momo ăn cắp chân nến quý giá của Rosa.

Theo tờ Daily Mail, hồi tháng 7, Sophia Loren được phát hiện đang quay bộ phim ở thành phố Bari, miền Nam nước Ý . Khi đó, nữ diễn viên trông thất thần khi quay cảnh được một đứa trẻ đẩy bà đi trên xe lăn. The Life Ahead dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Pháp Romain Gary, trước đó được chuyển thể lên màn ảnh với tựa Madame Rosa (1977).

Đóng phim mới ở tuổi 86

Nữ diễn viên 86 tuổi nói với trang tin Deadline: “Tôi là người hâm mộ cuốn sách của Romain Gary. Khi con trai tôi gợi ý tham gia diễn xuất, tôi chớp ngay cơ hội. Có thể nói chuyện đó tựa hồ một giấc mơ trở thành sự thật. Thú thật, tôi thích nhân vật Rosa. Bà ấy lúc thì mạnh mẽ, lúc lại mong manh, đến cuối bà là người sống sót. Những hành động của bà khiến tôi nhớ đến mẹ. Nội dung truyện vừa hài hước vừa đau lòng. Đó là câu chuyện vừa thơ mộng vừa cảm động về mối quan hệ giữa hai nhân vật mà bề ngoài tưởng chừng hoàn toàn khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, văn hóa và thế hệ”.

Sophia Loren và con trai Edoardo Ponti Ảnh: La gazzetta del mezzo giorno The Life Ahead dự kiến ra mắt vào ngày 13.11 trên Netflix và không ít người đặt hy vọng vào vai diễn của Sophia Loren trong bộ phim điện ảnh này cho giải Oscars năm 2021. The Life Ahead là bộ phim thứ 3 mà Sophia Loren hợp tác với con trai – đạo diễn Edoardo Ponti. Sophia Loren thừa nhận: "Đó là một món quà thực sự khi được làm việc với một người hiểu bạn. Con trai mang lại cho tôi sức mạnh, sự an toàn và là động lực khiến tôi cố gắng hết sức. Khi con trai đứng sau máy quay, tôi được tự do cống hiến hết mình. Đây là trải nghiệm mà tôi sẽ trân trọng mãi mãi với tư cách là một diễn viên và là một người mẹ". Bộ phim hợp tác đầu tiên của bà và con trai là Between Strangers (2001), tiếp đến là phim ngắn La Voce Umana (tựa tiếng Anh: The Human Voice, 2014).