Miu Lê xin phép bạn trai cũ đưa chuyện tình vào sản phẩm âm nhạc mới nhất

Miu Lê cho biết trong thời gian vừa qua, cô đã trải qua nhiều cảm xúc không vui vì chia tay bạn trai. Miu Lê rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn và không muốn tham gia các hoạt động showbiz quá nhiều. Đến khi vượt qua cảm giác bất ổn vì yêu đương đó, Miu Lê mới có thể quay lại.

Ca khúc và MV lần này có nội dung lấy cảm hứng từ chuyện tình trong quá khứ của Miu Lê, do đó cô phải thông báo cho bạn trai cũ. "Khi nghe thông tin tôi đưa chuyện tình vào sản phẩm mới, anh ấy bày tỏ sự hốt hoảng kiểu 'em điên rồi'. Tuy nhiên, anh không phản đối. Hiện chúng tôi vẫn giữ quan hệ bình thường, xem chuyện tình đã qua là những kỷ niệm đẹp", Miu Lê nói.

Với thời lượng dài hơn 8 phút, Giá như cô ấy chưa xuất hiện như thước phim ngắn đậm màu điện ảnh , cùng chất hoài cổ đưa người xem về những cảm xúc mộc mạc và chân thật. MV kể về chuyện tình của hai diễn viên trẻ đang xây dựng sự nghiệp. Nhưng rồi người thứ ba xuất hiện khiến cặp đôi liên tục đối mặt với hàng loạt hoài nghi. Cuối cùng, MV đưa ra câu hỏi khiến người xem phải suy nghĩ: khi chuyện tình kết thúc, nguyên nhân là những hiểu lầm, do cái tôi quá lớn của cả hai, do sự xuất hiện của người thứ ba hay đơn giản là do đối phương đã thực sự thay lòng?