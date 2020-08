Mở kho sách người Pháp viết về Việt Nam

Họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty sách Đông A, giới thiệu ấn bản Một chiến dịch ở Bắc Kỳ trên Facebook cá nhân của mình. Theo đó, có tới 9 điểm khác nhau của “ấn bản Đông A” so với nguyên bản tiếng Pháp và các ấn bản tương tự. Chẳng hạn, cuốn sách có lời giới thiệu 7 trang, lời dịch giả, dịch giả chú thích 759 chỗ, tặng thêm minh họa, phụ bản ảnh, chỉ mục, tài liệu tham khảo và chú thích bìa. Đây cũng là một phần của tủ sách Đông Dương do đơn vị này thực hiện.

Ngoài Đông A, Một chiến dịch ở Bắc Kỳ cũng đã được Omega Book giới thiệu, và Nhã Nam dự kiến ra mắt cuối năm nay. “Tôi nghĩ việc nhiều nhà sách dịch cùng một cuốn sách tiếng Pháp về Việt Nam là bình thường. Một phần vì không bị giới hạn về bản quyền (di cảo được bảo hộ quyền tác giả trong 50 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên). Một phần vì những cuốn này hiện cũng thu hút người đọc”, một nhà sưu tập sách nhận định.

Những cuốn sách người Pháp viết về Việt Nam được dịch liên tiếp trong thời gian gần đây có thể kể đến: Tâm lý dân tộc An Nam có hai đơn vị cùng làm là Omega và Nhã Nam; Hồi ức kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX do Thái Hà Book thực hiện; Xứ Đông Dương do Alpha Book dịch; Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam - một bộ máy hành chính trước thử thách do Nhã Nam tổ chức dịch…