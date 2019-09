Mộc bản - bảo vật hoàng triều và thiên hùng ca sử Việt

Mở đầu triển lãm, ban tổ chức đã tái hiện việc khắc in mộc bản khi giới thiệu mọi người xem trực tiếp nghệ nhân Lê Viết Quyết (đến từ Kon Tum) thực hiện việc san khắc mộc bản để cảm nhận sự tài hoa, khéo léo của người thợ khắc mộc bản năm xưa cùng quy trình in ấn mộc bản do kỹ thuật viên Phạm Ngọc Hiền (nhân viên Trung tâm lưu trữ quốc gia IV) thực hiện ngay trên sân khấu.