Vấn đề đáng nói nhất trong năm nay chính là chuyện dùng chất cấm của nhiều sao Hàn. Và một trong những lùm xùm tồi tệ nhất 12 tháng vừa qua chính là scandal dùng cần sa của T.O.P.

Hồi tháng 6 vừa qua, rapper nhóm Big Bang bị phanh phui quá khứ dùng chất cấm cùng nữ thực tập sinh Han Seo Hee. Lúc bấy giờ, anh bị trục xuất khỏi đơn vị đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, và vụ việc được chuyển sang cảnh sát để điều tra.

Do chịu áp lực to lớn, chủ nhân hit Doom Dada uống thuốc quá liều và dẫn tới tình trạng hôn mê nguy hiểm. May mắn là anh đã tỉnh lại và bày tỏ sự hối lỗi của mình. T.O.P nhận mức án 2 năm quản chế và phạt 12.000 won (hơn 240.000 đồng). Đây được xem là một mức án quá nhẹ so với tội của anh.

Trong khi công chúng vẫn chưa nguôi cơn giận với T.O.P, thì đồng nghiệp chung công ty YG Entertainment với anh là nhà sản xuất Kush bị bắt vì tội mua bán và tàng trữ ma túy. Được biết, anh bị bắt quả tang trong lúc lấy 1,8 gram cocaine từ hộp thư trước căn hộ của mình. Kush nhanh chóng nhận tội và cho biết nguyên nhân dùng ma túy là để khống chế căn bệnh trầm cảm. Nhà làm nhạc nổi tiếng chia sẻ bản thân chịu nhiều sức ép từ vụ bị bạn gái cũ Ai Haneda tống tiền.

Scandal sử dụng chất cấm của hai nghệ sĩ YG Entertainment khiến công ty quản lý này hứng phải vô số “gạch đá” từ dư luận. Tuy nhiên, trong năm nay, SM Entertainment mới là công ty trải qua nhiều sóng gió nhất khi gà cưng của họ liên tục gặp rắc rối.

Thành viên hai nhóm nhạc lâu năm nhất Kpop là Super Junior và SNSD đều chịu tai tiếng bởi hành động của mình. Đặc biệt là Super Junior, nếu như Kangin khiến fan thất vọng vì hành hung bạn gái tại bar thì Siwon cũng làm dư luận chán ghét bởi chú chó cưng của mình cắn người gây tử vong. Cả hai đều vắng mặt trong lần trở lại mới nhất của nhóm vì lỗi lầm trên.

Trong khi đó, trưởng nhóm SNSD là Taeyeon với vụ gây tai nạn liên hoàn của mình cũng chịu nhiều chỉ trích. Đó là chưa kể đến việc nhóm nhạc của cô cũng đứng trước nguy cơ tan rã khi 3 trong số 8 thành viên quyết định không gia hạn hợp đồng và rời khỏi công ty để phát triển theo hướng riêng.

Thế nhưng, nhóm nhạc nhà SM Entertainment chịu cú sốc nhất chính là SHINee. Trưởng nhóm Onew bị yêu cầu rời nhóm bởi lùm xùm quấy rối tình dục nữ nhân viên hộp đêm vào tháng 8. Từ đó đến nay, hoạt động của nhóm cũng bị trì trệ nhưng rồi mọi chuyện tồi tệ hơn khi Jonghyun bất ngờ chấm dứt cuộc sống của mình tại một căn hộ vào ngày 18.12 vừa qua vì trầm cảm.

Sự ra đi của anh khi mới 27 tuổi khiến cả cộng đồng Kpop thương tiếc khôn nguôi, đồng thời dấy lên một hồi chuông báo động về sức ép mà các nghệ sĩ nói chung và giới thần tượng nói riêng đang mang trên mình.

Cái chết Jonghyun không phải là nỗi mất mát duy nhất mà showbiz Hàn Quốc chịu đựng trong năm nay. Nữ nghệ sĩ hài Choi Seo In cũng qua đời cùng ngày với Jonghyun. Cô mất sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng.

Trước đó, nữ diễn viên gạo gội Kim Young cũng ra đi ở tuổi 67 vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Tin tức tài tử Kim Joo Hyuk qua đời vì tai nạn giao thông cũng khiến công chúng đất nước củ sâm và châu Á đau lòng. Anh ra đi khi sự nghiệp đang trên đỉnh thành công và dự định kết hôn còn dang dở.

Bệnh tật của các nghệ sĩ cũng là điều khiến làng giải trí Hàn Quốc ám ảnh. Nam diễn viên Kim Woo Bin hiện tạm dừng mọi công việc để tập trung chữa bệnh ung thư vòm họng. Mới đây, đồng nghiệp thân thiết của sao phim Người thừa kế là Shin Hyun Joon tiết lộ rằng tình trạng sức khỏe của anh đang dần cải thiện hơn sau các đợt hóa trị.

Bên cạnh đó, làng giải trí Hàn Quốc 2017 cũng đón nhận vài tin khả quan trong một năm được cho là buồn nhiều hơn vui này. Điển hình như hôn lễ của hai cặp đôi vàng Rain - Kim Tae Hee và Song Joong Ki - Song Hye Kyo.

Đám cưới vào đầu năm của Rain và Kim Tae Hee nhận được nhiều lời chúc phúc lẫn ngưỡng mộ vì cách tổ chức đơn giản nhưng ấm cúng và ý nghĩa. Cả hai chào đón con gái đầu lòng vào tháng 10 vừa qua. Sau khi lên chức, nữ diễn viên vẫn tập trung cho gia đình còn Rain vừa đảm nhận vai trò trong chương trình The Unit, phát hành ca khúc mới và rục rịch trở lại màn ảnh nhỏ.

Mới chính thức về chung một nhà vào cuối tháng 10 năm nay, nhưng Song Joong Ki và Song Hye Kyo đang rất được fan mong ngóng tin vui và dù tin đồn bầu bì xuất hiện liên tục nhưng cả hai chưa chịu lên tiếng phản hồi chính thức. Đôi tình nhân phim Hậu duệ mặt trời đã bắt đầu quay lại công việc khi tham gia các sự kiện nhưng chưa có dự án phim ảnh tái xuất nào trong thời gian tới.

Tin báo hỉ của Taeyang và Min Hyo Rin cũng được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Dù không rầm rộ (do trùng ngày với cái chết của Jonghyun), nhưng đây là một tin vui rất đáng chú ý của showbiz Hàn. Bởi giữa một năm có quá nhiều cuộc chia tay đáng tiếc như đôi Lee Min Ho - Suzy, Joo Won - BoA, Kai - Krystal, Nam Joo Hyuk - Lee Sung Kyung, Jang Ki Ha - IU, Hyun Bin - Kang So Ra… thì kết thúc đẹp của đôi trai tài gái sắc càng được trân trọng hơn vì họ cùng nhau vượt qua bao khó khăn trong suốt 4 năm để quyết định nên duyên vợ chồng. Ngày trọng đại của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 3.2.2018.

2017 chắc chắn là một năm khởi sắc của phim ảnh Hàn Quốc. Về mảng truyền hình, Goblin là đại diện tiêu biểu nhất. Tác phẩm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn dù đã hết từ đầu năm. Sách ảnh và các ca khúc nhạc phim vẫn được đón nhận nồng nhiệt. Còn mảng điện ảnh cũng phát triển rõ rệt. Bất chấp việc không lọt vào vòng đề cử của Oscar 2018, A Taxi Driver cũng xô ngã nhiều kỷ lục phòng vé với 88,4 triệu USD doanh thu. Đảo địa ngục dù gặp nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn là bộ phim Hàn Quốc nhận được nhiều quan tâm nhất. Và Real dù hứng “cơn mưa” chê bai nhưng vẫn lọt top tìm kiếm nhờ cảnh nóng của người đẹp Sulli.

Chuyện Kang Dong Won đồng ý đảm nhận vai nam chính trong bộ phim hành động Hollywood mang tên Tsunami L.A cho thấy diễn viên Hàn Quốc đang “có giá” hơn trên thị trường quốc tế. Anh sẽ hợp tác cùng đạo diễn Simon West lừng danh trong lần Mỹ tiến này. Tác phẩm dự kiến công chiếu vào năm 2019.

Cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng chính là lĩnh vực âm nhạc. Vẫn như mọi năm, âm nhạc Hàn Quốc tiếp tục được phổ biến rộng rãi nhưng 2017 đánh dấu một cột mốc nằm ngoài mong đợi chính là việc được thị trường Mỹ đón nhận. Thành công của BTS khi được vinh danh tại Billboard Music Awards 2017 và màn biểu diễn lịch sử ở American Music Awards 2017 là minh chứng hùng hồn nhất.

Chưa kể, các đơn vị cũng như công ty quản lý tầm cỡ Kpop cũng quyết tâm bành trướng triệt để khi lần lượt mang các lễ trao giải ra nước ngoài và thậm chí là lên kế hoạch casting khắp thế giới (trong đó có Việt Nam).

Ngoài ra, trào lưu thực hiện những chương trình thực tế thi tài hay còn gọi là cuộc thi sống còn cũng là bước ngoặt đáng nhắc đến. Sự nổi tiếng vượt trội nhóm nhạc Wanna One nhờ Produce 101 mùa 2 đã thúc đẩy cho hàng loạt show như The Unit, Mix9 hay phiên bản Produce 101 Trung Quốc ra đời với mong mỏi sẽ tạo nên những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng như 11 chàng trai.

Sự nở rộ của các chương trình trên phần nào cho thấy những hướng đi tiên phong mà nền giải trí Hàn Quốc tạo ra dù ẩn bên trong là vô vàn mặt tối đáng sợ. Lịch trình dày đặc đến kiệt sức, áp lực về một hình tượng hoàn hảo hay nạn quấy rối tình dục giữa những người cùng trong ngành (nam diễn viên Jo Duk Jae bị tố cố ý đụng chạm bạn diễn và đạo diễn Kim Ki Duk chịu phạt vì ép buộc nữ diễn viên đóng cảnh nóng) là những chi tiết tiêu cực không phải lúc nào cũng được đưa ra ánh sáng hoàn toàn.

Thanh Đào