Mr.T trở lại, thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ và 'nể' Đen Vâu

Từng tuyên bố rap hay là nhờ câu từ đẹp và cách thể hiện, sắc thái, cảm xúc, Mr.T viết Aquaman như một dẫn chứng cho quan điểm chơi rap của mình. Ca khúc lấy cảm hứng từ quãng thời gian chông chênh sau khi chia tay bạn gái của anh.

Mr.T cho biết, Aquaman là một bản rap mang màu sắc vui vẻ, có chút giễu nhại chính bản thân. Nam rapper chọn giai điệu và lời rap bắt tai theo kiểu “vui là chính” cho tác phẩm trở lại lần này của mình.

Thay cho phong cách viết lời có chút sâu sắc, hay phảng phất nỗi buồn trong những bản rap đã làm nên tên tuổi như Thu cuối, Nothing in your eyes, MV Aquaman cho thấy màu sắc khác trẻ trung và mới mẻ hơn của Mr.T.

Qua bàn tay sản xuất của nhạc sĩ Khắc Hưng và ê kíp, MV Aquaman mang giai điệu tiệc tùng sôi động thể hiện tinh thần mà Mr.T muốn thử nghiệm, cùng phần hình ảnh mang chất pop art với những gam màu neon.

Mr.T hợp tác cùng nhạc sĩ Khắc Hưng và ca sĩ Huyền Sambi trong MV lần này Ảnh NSCC Đến nay, Mr.T đã có hành trình 10 năm đeo đuổi rap.16 tuổi, Tằng Quốc Anh gặp gỡ và làm quen với LK (Nguyễn Quang Hưng), một trong những rapper đời đầu của Hà Nội, và gia nhập cộng đồng Lady Killah cùng với những cái tên như Justatee, BigDaddy, Sơn Tùng M-TP… Năm 2010, khi đang học năm thứ hai Học viện Ngoại giao, Mr.T đã phát triển một bản demo dở dang của LK thành ca khúc Bản sắc Việt Nam. Ca khúc lập tức khiến giới trẻ chú ý, dù khi đó nhạc rap tại Việt Nam vẫn còn non trẻ. Mr.T quyết định từ chối con đường trở thành nhà ngoại giao như ước vọng của gia đình để theo đuổi cuộc chơi với rap. Mr.T đã viết chung ca khúc Thu cuối với Yanbi (Tô Minh Vũ) và có bản hit thứ 2 chỉ sau một đêm chia sẻ trên mạng. Mr.T cùng làm series Ăn gì đây hợp tác cùng ca sĩ Hòa Minzy và tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong giới underground. Sau series này, Mr.T “Nam tiến” và hoạt động nghệ thuật tại Sài Gòn. Tư duy âm nhạc và kỹ thuật viết rap đưa Mr.T đến với công việc viết nhạc cho nhiều bộ phim, trong đó có Vũ điệu đam mê. Anh cũng thử sức mình trong nhiều vai trò như đóng phim, làm MC, tham gia các gameshow truyền hình như Sao nhập ngũ, Nhạc hội song ca…

Nhìn lại 10 năm về trước, Mr.T cho hay, rap lúc đó chưa được coi là dòng nhạc chính thống, mà bị gọi là nhạc “chế”, nhưng vẫn có những người đeo đuổi và tìm cách phát triển dòng nhạc này.

Nam ca sĩ cho hay, khi đó không có nhiều sân chơi dành cho rap hay hiphop như bây giờ. “Chúng tôi chủ yếu đi hát dạ hội với cát sê chỉ tầm 1,5 triệu đồng, chia cho 6 -7 anh em, nhưng ai cũng vui”, Mr.T nói, và cho rằng: “Có lẽ, sau 10 năm, những cố gắng đó đã có kết quả. Rap hay hiphop đến thời điểm bây giờ đã được công nhận như một dòng chảy âm nhạc chính thức”.

Mặc dù được biết đến rapper có kỹ năng viết lời tốt, nhưng Mr.T lại dành lời ngợi khen cho Đen Vâu: “Tôi thấy nể Đen Vâu. Tôi thích nghe lời của cậu ấy viết để chiêm nghiệm về cuộc sống”.

Mr.T cũng không ngại thừa nhận đã qua can thiệp thẩm mỹ. “Tôi thấy việc đó cũng không có gì quá đáng. Tôi chỉ muốn mình đẹp hơn. Đó cũng là cách để tôn trọng khán giả”, nam rapper nói.