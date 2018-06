Mỹ nam 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' họp fan tại Việt Nam

Jung Hae In sinh năm 1988. Anh gây sốt khi tham gia bộ phim Pretty noona who buys me food (Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi). Cùng với nữ diễn viên Son Ye Jin, chàng diễn viên sở hữu nụ cười ấm áp này rất được yêu thích không chỉ ở quê nhà Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam thời gian qua. Chính vì thế thông tin nam diễn viên sang Việt Nam khiến fan Việt một phen "náo loạn".

Theo đó, nam diễn viên sẽ có buổi fan meeting tại TP.HCM vào ngày 7.7. Ban tổ chức cho biết ngoài việc sang gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ Việt, Jung Hae In còn bày tỏ rất muốn ăn thử món phở truyền thống Việt Nam. Món ăn mà anh từng được thưởng thức trong một cảnh quay của bộ phim này. Cũng trong dịp này, ban tổ chức tại Việt Nam còn mời cả nhóm nhạc đình đám WINNER sang tham gia đêm nhạc với sự góp mặt của cả các nghệ sĩ Việt như Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Chi Pu, Uni5, Zero 9...



Đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 8.7 tại TP.HCM, cũng là sự kiện ra mắt bảng xếp hạng âm nhạc mới được thực hiện bởi Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế - CPI (đơn vị trực thuộc Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin Truyền thông) dưới sự phối hợp của Hiệp hội nội dung âm nhạc Hàn Quốc (KMCA) với mục đích đưa âm nhạc Việt Nam đến Hàn Quốc và mở rộng ra nhiều cơ hội hợp tác mới.