Mỹ nam Park Seo Joon trong 'Itaewon Class' đốn tim khán giả Việt

Từ việc gây ấn tượng bằng vẻ ngoài điển trai, 'cool ngầu', Park Seo Joon đã từng bước chinh phục khán giả bằng chính nét diễn xuất nhiều màu sắc và “cái thần” đặc biệt thu hút khán giả của mình, đặc biệt với vai chính trong phim Itaewon Class.

Đời thực đúng chuẩn ‘đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi’

Nam tài tử sinh năm 1988 Park Seo Joon thực sự là một cậu ấm ngoài đời thật khi sinh trưởng trong gia đình làm kinh doanh thành đạt và giàu có.

Vì thế, để theo đuổi nghề diễn viên, Park Seo Joon ban đầu cũng bị bố mẹ cấm cản, bắt phải học tốt, điểm số không bị thụt lùi thì mới được cho đi học thêm diễn xuất như một sở thích của tuổi trẻ mà thôi. Cũng bởi anh là con trai cả, sau Park Seo Joon còn hai em trai sinh năm 1991 và 1996 (hiện theo nghiệp kinh doanh của bố mẹ và đều đã lập gia đình).

Park Seo Joon đúng chuẩn kiểu “đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi”, đi theo nghiệp diễn xuất như một đam mê chứ chẳng cần để đổi đời, giàu có.

Park Seo Joon trong phim Itaewon Class ẢNH: NETFLIX

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2011 với một vai phụ nhỏ trong phim Dream High 2, Park Seo Joon từ đó đến nay đã trải qua quãng thời gian dài để khẳng định bản thân trên màn ảnh nhỏ, nổi bật với nhiều phim truyền hình đã chiếu trước đó tại Việt Nam như Thư ký Kim, Fight for My Way (Thanh xuân vật vã) hay She was pretty (Cô nàng xinh đẹp)…

Với vai "phi công" lái "máy bay" trong phim A Witch's Love (Tình yêu của ma nữ), Park Seo Joon gây tranh cãi vì những cảnh nóng quá táo bạo bên đàn chị hơn tận 19 tuổi - Uhm Jung Hwa. Park Seo Joon khi đó được đánh giá là diễn viên trẻ có tham vọng lớn trong nghề và lại còn có cả máu 'nổi loạn' trong diễn xuất.

Vẻ ngoài của Park Seo Joon trong các phim trước đây anh từng đóng ẢNH: T.L

Park Seo Joon tiếp tục gây ấn tượng khi đảm nhiệm vai anh trai của Hwang Jung Eum trong siêu phẩm Kill Me Heal Me (Tìm lại chính mình). Trước khi chính thức quay trở lại màn ảnh nhỏ trong năm 2020 với Itaewon Class, Park Seo Joon cũng đã để lại dấu ấn với phim điện ảnh kinh dị The Divine Fury (Sứ giả của Chúa)...

Vai diễn mở màn cho chuỗi bi kịch trong Phim hay nhất Oscar 2020 - Parasite

Ngoài câu chuyện về hai gia đình một giàu, một nghèo, Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho còn có một nhân vật đặc biệt: Min Hyuk (Park Seo Joon đóng) - bạn thân của cậu con trai nhà nghèo, bởi vai diễn ngắn của Park Seo Joon chính là cầu nối giữa hai gia đình giàu - nghèo (do Min Hyuk đi du học nên đã giới thiệu cậu bạn đến dạy học thay mình) và là người đã đem tặng Ki Woo (Choi Woo Sik) viên đá phong thủy - món đồ sau này trở thành hung khí khiến Ki Woo suýt mất mạng.

Vai diễn của Park Seo Joon trong phim Parasite (Ký sinh trùng) ẢNH: CJ

Với vai diễn mới trong trong phim truyền hình Itaewon Class của đài jTBC, Park Seo Joon lại khiến khán giả sửng sốt khi diễn xuất tinh anh, lém lỉnh cho vai diễn một ông chủ quán nhậu trẻ tuổi, có đầu óc kinh doanh và khả năng kiếm tiền siêu giỏi.

Park Seo Joon cũng khiến khán giả tin và có nhiều cảm xúc khi hóa thân vào vai một chàng trai với quá khứ tù tội, chỉ mới học đến cấp hai và rất bộc trực, dễ nổi nóng, sẵn sàng sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Tuy vậy, anh lại biến hóa trong diễn xuất với những cảnh tình cảm, giàu chiều sâu trong tam giác tình yêu với cô trợ lý và cô bạn thanh mai trúc mã ngày xưa của mình.

Câu chuyện tù nhân trẻ tuổi báo thù gây sốt màn ảnh

Itaewon Class hiện đang là bộ phim có sức nóng nhất châu Á hiện nay sau cơn sốt Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh). Phim dài 16 tập được chuyển thể từ truyện tranh webtoon nổi tiếng cùng tên với nội dung xoay quanh câu chuyện khởi nghiệp của nhóm thanh niên cùng chung lý tưởng và nhiều hoài bão.

Poster phim Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon) ẢNH: NETFLIX

Mạch phim bắt đầu vào thời điểm 15 năm trước, khi Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon đóng) còn là một cậu học sinh cứng đầu và có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người cha hiền từ.

Thế nhưng những tháng ngày tươi đẹp đó kéo dài không được bao lâu khi Park Sae Ro Yi đụng độ Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun) – con trai chủ tịch Công ty thực phẩm Jang Ga. Kết quả là cha cậu – vốn là nhân viên Jang Ga – phải thôi việc còn cậu bị đuổi học. Chưa dừng lại ở đó, Jang Geun Won cũng chính là kẻ gây nên cái chết của bố Sae Ro Yi trong một tai nạn giao thông.

Trong cơn căm phẫn và đau khổ tột độ, Sae Ro Yi đã suýt đánh chết Geun Won. Chứng kiến con trai của mình bị đánh thê thảm, Jang Da Hee (Yoo Jae Myung) quyết tâm tống Ro Yi vào tù. Cuộc đời của cậu thanh niên trẻ tuổi tưởng như đã khép lại: cha mất, bản thân phải tù tội, hai bàn tay trắng đối đầu với tài phiệt lớn nhất nhì Hàn Quốc. Thế nhưng, mối thù lớn không cho phép Ro Yi gục ngã, anh phấn đấu nhanh chóng ra tù.

Park Seo Joon hút hồn khán giả trong phim Itaewon Class ẢNH: NETFLIX

Sau khi ra tù, Seo Ro Yi vạch ra kế hoạch 15 năm trả thù, liên tục ra lời cảnh báo tới kẻ thù. Anh chọn Itaewon – khu phố sầm uất nhất Seoul làm nơi khởi nghiệp, gặp được những người chung chí hướng và vô tình rơi vào tam giác tình yêu với tình đầu Oh Soo Ah (Kwon Na Ra) và người cộng sự chí cốt – Jo Yi Seo (Kim Da Mi).

Itaewon Class hiện vẫn đang tiếp tục được phát sóng vào 21 giờ (giờ Việt Nam) vào thứ 6, thứ 7 hằng tuần trên kênh truyền hình tvN và được phát trên Netflix với phụ đề tiếng Việt.

Kiểu tóc ‘chuột gặm’ rất ngố của Park Seo Joon thành hot trend

“Quả đầu đinh" mà anh chủ quán nhậu Danbam - Park Sae Ro Yi do Park Seo Joon đóng đang khiến khán giả châu Á mê mệt.

Sau khi bộ phim trở thành hiện tượng trên mạng xã hội , kiểu tóc “chuột gặm” của Park Seo Joon đang trở thành hot trend. Nhiều ngôi sao và giới trẻ đang bắt chước cắt đúng kiểu tóc này.

Cùng ngắm vẻ điển trai của mỹ nam Park Seo Joon qua những hình ảnh trong phim Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon):