Mỹ nam Trung Quốc bị bắt vì lừa đảo bán khẩu trang

Sáng 14.2, Sina cho biết Cục an ninh công cộng Thượng Hải (Trung Quốc) đã nhanh chóng triệt phá đường dây lừa đảo buôn bán khẩu trang trên mạng. Nghi phạm là Hoàng Trí Bác bị cảnh sát bắt ở Quảng Đông. Lúc bị tóm, anh vẫn còn đang nằm đắp chăn ở nhà.

Nam thanh niên đối mặt với cáo buộc cuỗm hơn 280.000 nhân dân tệ (hơn 932 triệu đồng) từ nhiều người nhờ việc rao bán khẩu trang trên mạng, lấy tiền từ người mua rồi “cao chạy xa bay”. Hiện Hoàng Trí Bác đang bị giam giữ hình sự. Nếu bị kết tội, anh có thể ngồi tù từ 3 đến 10 năm.

Sau khi chuyển khoản xong xuôi, cô Lu được người bán hẹn đến Dương Châu lấy hàng, nhưng không tìm thấy ai. Nhận ra mình bị lừa, cô Lu báo cảnh sát. Ngoài cô Lu thì mỹ nam họ Hoàng còn lừa gạt không ít người. Trang On chia sẻ thêm trường hợp của Hoàng Trí Bác nằm trong hơn 200 vụ lừa đảo liên quan đến khẩu trang tại đất nước đông dân nhất hành tinh.

Hoàng Trí Bác từng là cựu thực tập sinh của công ty giải trí nổi tiếng YueHua (Nhạc Hoa) Entertainment, cùng nhà với loạt sao đình đám Hoa ngữ như Hàn Canh, Vương Nhất Bác, Cho Seung Youn, Phạm Thừa Thừa, Mạnh Mỹ Kỳ, Chu Chính Đình… Cũng trong sáng 14.2, công ty YueHua đã tuyên bố hủy hợp đồng với thực tập sinh này.

Năm 2019, Hoàng Trí Bác tham gia chương trình sống còn All for one mùa 1, nhưng thất bại. Nhiều nguồn tin tiết lộ anh đang có ý định thi tiếp show Dĩ đoàn chi danh với mong mỏi được ra mắt trong vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, chương trình tạm thời không thể bắt đầu do virus Corona gây dịch viêm phổi Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì thế, chàng trai 22 tuổi này trở về nhà ở Quảng Châu và lên ý định lợi dụng tình hình dịch bệnh để kinh doanh từ những người mua khẩu trang qua internet.