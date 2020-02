Mỹ nhân Bond Girl Ana de Armas: Tôi thường bị gia đình lạnh nhạt vì đóng cảnh nóng

Mặc dù chỉ cao 1,68m và đã qua tuổi 30 nhưng nhan sắc cuốn hút cùng diễn xuất thuyết phục của Ana de Armas đã khiến mỹ nhân người Cuba được nhà sản xuất lựa chọn cho những dự án phim tỉ đô. Sắp tới, cô sẽ là Bond Girl mới trong series phim điệp viên 007 có tiêu đề No Time To Die và bộ phim kinh dị khiêu dâm Deep Water với Ben Affleck và trong The Night Clerk cùng Helen Hunt.