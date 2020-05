Mỹ nhân đẹp nhất ‘Diên Hi công lược’ gây bất ngờ với nhan sắc ‘xuống cấp’

Sina cho hay Trương Gia Nghê vừa tham dự một sự kiện tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào hôm 10.5 vừa qua. Mỹ nhân sinh năm 1987 nhanh chóng trở thành tâm điểm của ống kính khi xuất hiện với chiếc váy trắng thanh lịch, nền nã khoe vóc dáng mảnh mai và xương quai xanh gợi cảm. Vốn được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất trong Diên Hi công lược, nhan sắc của bà mẹ hai con luôn là mối quan tâm của đông đảo khán giả cũng như truyền thông mỗi khi cô lộ diện.

Trương Gia Nghê kém sắc trong lần xuất hiện mới nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Tuy nhiên, diện mạo hiện tại của Trương Gia Nghê khiến không ít người hụt hẫng, bất ngờ bởi cô không còn sở hữu vẻ đẹp thanh tú với làn da không tì vết và căng tràn sức sống như trước. Thay vì vẻ đẹp kinh diễm từng được ca ngợi hết lời, gương mặt của mỹ nhân 8X lộ rõ những nếp nhăn dưới mắt và khóe miệng. Làn da của cô cũng không còn vẻ căng tràn, sáng mịn như những bức ảnh trên tạp chí hay mạng xã hội.

Ở tuổi 33, ngay cả Trương Gia Nghê cũng không thoát khỏi sự tấn công của thời gian. Khuôn mặt cô bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Trương Gia Nghê vốn nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào, say đắm cùng vóc dáng nuột nà, mảnh mai. Thuở đóng Diên Hi công lược, cô gây ấn tượng với vai diễn Thuận Tần, mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” khiến Càn Long (Nhiếp Viễn thủ vai) say đắm còn Kế hậu (Xa Thi Mạn thủ vai) và các phi tần không khỏi ghen tức, lo sợ bị thất sủng. Rời bộ phim, nhan sắc của nàng Thuận Tần vẫn được nhiều người bàn tán, ca ngợi. Thậm chí, chỉ ít lâu sau khi sinh quý tử thứ hai (hồi tháng 8.2018), nữ diễn viên từng gây sốt mạng xã hội xứ Trung khi nhanh chóng lấy vóc dáng nuột nà và nhan sắc đằm thắm, ngọt ngào khó tin.

Vào vai Thuận Tần của Diên Hi công lược, nữ diễn viên 33 tuổi từng nhận vô số lời khen vì nhan sắc quá xinh đẹp ẢNH: IQIYI

Trương Gia Nghê từng sở hữu nhan sắc đỉnh cao dù đã trải qua hai lần sinh nở. Dẫu vậy, hiện tại vẻ đẹp của cô không còn hoàn mỹ như trước ẢNH: WEIBO NV

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, cô từng tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngoài Diên Hi công lược, người đẹp được biết đến nhờ tham gia các bộ phim như: Tinh trung Nhạc Phi, Hiệp khách hành, Tân Hoàn Châu cách cách, Cung tỏa châu liêm… Cô kết hôn với ông xã làm ngoài ngành giải trí và có hai con trai.