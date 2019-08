Mỹ nhân Disney vừa bị dọa tung ảnh nóng bất ngờ làm đạo diễn phim khiêu dâm

Theo The Washington Post hôm 13.8, bộ phim đầu tay do Bella Thorne ngồi ghế đạo diễn thuộc thể loại khiêu dâm và đánh dấu màn hợp tác của cô với một hãng phim người lớn nổi tiếng có trụ sở tại Canada. Theo tiết lộ của người đẹp 22 tuổi, ban đầu cô dự định thử sức với một tác phẩm thể loại kinh dị, tuy nhiên, khi nhận được lời mời tham gia sản xuất phim 18+, nữ diễn viên nhanh chóng nhận lời. “Đứa con tinh thần” đầu tiên của Bella Thorne với vai trò đạo diễn mang tên Her & Him. Theo tiết lộ của Coroey Price, Phó giám đốc điều hành hãng phim, nội dung của tác phẩm mô tả chuyện tình liều lĩnh, nguy hiểm và vượt qua nhiều rắc rối của cặp đôi đang yêu.

Chia sẻ về Her & Him, Bella Thorne cho biết: “Cảm hứng khiến tôi quyết định thực hiện dự án này là bởi mối liên hệ đặc biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Trong phim có những cảnh quan hệ tình dục chân thật nhưng chúng không phải được tạo ra với mục đích khiêu dâm mà chứa đựng thông điệp đáng suy ngẫm về sự chống trả của con người trước sự thống trị và những định kiến xã hội”. Tác phẩm dự kiến được công chiếu tại Liên hoan phim Oldenburg (Đức) diễn ra từ ngày 11 - 15.9 tới.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1997 gọi tác phẩm mới của mình là một bộ phim "tinh khiết và đẹp đẽ" ẢNH: INSTAGRAM NV

Bella Thorne sinh năm 1997 và là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ nước Mỹ. Người đẹp đóng phim từ năm lên 6 tuổi, đã xuất hiện trong hơn 20 bộ phim truyền hình và khoảng 60 quảng cáo. Nữ diễn viên từng góp mặt trong các tác phẩm như: Frenemies, Buttermilk Sky, Wizards of Waverly Place, Midnight Sun… Đặc biệt, vai diễn Cece Jones của Bella Thorne trong loạt phim Shake It Up của Disney được khán giả biết đến hơn cả.

Tháng 7.2019, mỹ nhân này gây bất ngờ khi thừa nhận bản thân là pansexual (người có cảm xúc đặc biệt với mọi giới tính) trong chương trình Good Morning America. Trong quá khứ, người đẹp từng hẹn hò với một người nữ tên Tana Mongeau, nam rapper Mod Sun trước khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với bạn trai Benjamin Mascolo như hiện tại.

Là gương mặt trẻ đầy tài năng của làng giải trí Hollywood, thế nhưng Bella Thorne lại có đời tư khá ồn ào ẢNH: INSTAGRAM NV

Giữa tháng 6.2019, ngôi sao 22 tuổi bị hacker tấn công tài khoản cá nhân và lấy đi nhiều ảnh khỏa thân của cô. Kẻ này đe dọa sẽ tung ảnh nóng của Bella Throne nếu người đẹp không thực hiện yêu cầu của hắn. Đáp lại bằng bài đăng trên Twitter, nghệ sĩ sinh năm 1997 đã đưa ra loạt ảnh chụp màn hình những tin nhắn hăm dọa của hacker. Người đẹp cũng không ngần ngại để lộ những tấm hình nhạy cảm mà tin tặc cảnh báo sẽ phát tán lên trên mạng xã hội.

“Suốt 24 giờ qua, tôi đã bị đe dọa bởi những bức ảnh khỏa thân của chính mình. Tôi cảm thấy bị theo dõi hay như ai đó đã lấy thứ gì quý giá mà bản thân tôi chỉ muốn một người đặc biệt nhìn thấy”, Belala Throne dứt khoát, đồng thời khẳng định không ai có quyền kiểm soát cô.