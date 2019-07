'Mỹ nữ dancesport' Hoàng Mỹ An lấn sân ca hát

Hoàng Mỹ An được nhiều người nhớ đến trong lĩnh vực dancesport. Ở tuổi 14-15, cô gái trẻ đã trở thành nữ kiện tướng dancesport và sau đó, 17 tuổi, cô giành giải á quân So you think you can dance năm 2013 (Thử thách cùng bước nhảy). Các danh hiệu mà Hoàng Mỹ An giành được khi tham gia bộ môn này cũng không hề khiêm tốn.

Ba năm trở lại đây, Hoàng Mỹ An còn gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu hải ngoại với vai trò ca sĩ. Chào sân với hai tiết mục đầu tiên là No more (đơn ca) và Những ngày xuân rực rỡ (song ca), cô nhận được nhiều sự chú ý. Khai thác lợi thế nhảy múa điêu luyện cùng giọng hát đang hoàn thiện, Hoàng Mỹ An được xem như “gà cưng” của trung tâm này.

Hoàng Mỹ An khoe khả năng vũ đạo điêu luyện cùng giọng hát trong vai trò ca sĩ Ảnh: Hải Nguyễn

9X cho biết cô gặp khá nhiều khó khăn khi sang Mỹ: “Khi qua đó là một môi trường mới, đất nước mới, Mỹ An sống một mình, sắp xếp mọi thứ một mình rất khó khăn. Một tuần Mỹ An phải đi học 5 ngày, cuối tuần 2 ngày thì bay đi diễn. Bên đó thường bay đi các tiểu bang rất xa, sự khác biệt đó đòi hỏi Mỹ An phải tự bảo vệ sức khỏe, cân bằng cuộc sống để vừa học vừa làm điều mình thích".

Tại buổi họp báo, Hoàng Mỹ An cho biết MV Ai cũng có một tình yêu để quên được thực hiện gấp rút trong vòng 1 tháng khi cô trở về Việt Nam nghỉ hè. Đây cũng là món quà mà nữ ca sĩ dành tặng người hâm mộ sau nhiều năm hoạt động ca hát ở thị trường hải ngoại.