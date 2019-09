'My Sói' Quỳnh búp bê: 'Tôi không thể làm vai cave của màn ảnh nhỏ mãi được'

Nhắc lại vai diễn My Sói, Thu Quỳnh nói: “Đây là vai diễn tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi và để lại ấn tượng trong lòng khán giả”. Thu Quỳnh kể, để lấy kinh nghiệm vào vai diễn này, cô đã vài lần lên bar cùng bạn bè.

“Tôi lên bar mà cũng không được uống và cũng không được nhún nhảy. Vì uống vào thì dễ say không quan sát, làm việc được”, nữ diễn viên nói.

“Đối diện nơi tôi từng làm việc là nơi sinh sống của những người phụ nữ mà tôi đồ là họ cũng làm công việc của những cô gái bán hoa. Tôi đã dành ra nhiều ngày quan sát họ từ phía nơi mình làm. Tôi muốn quan sát họ khi họ ở nhà, lúc không đi làm như thế nào. Tôi xem họ phơi quần áo, ăn uống như thế nào… Những người phụ nữ này chỉ ra đường vào khoảng 5 - 7 giờ, đó là lúc họ chuẩn bị đi làm. Còn vào ban ngày, tôi tuyệt nhiên không nhìn thấy họ”, Thu Quỳnh kể lại.

My Sói là vai diễn tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Thu Quỳnh Ảnh NSCC

Mặc dù vai My Sói thành công nhưng lại là vai diễn gây nhiều ám ảnh cho Thu Quỳnh. “Sau 7 tháng quay, vai My Sói đã ám ảnh tôi. Bởi vai diễn quá khắc nghiệt, người phụ nữ My Sói ấy quá khắc nghiệt. Thực sự, tôi không muốn sống khắc nghiệt như thế, lúc nào cũng gây cảm giác mệt mỏi. Để thoát ra khỏi My Sói cũng là quá trình khá là mệt với tôi. Tôi không muốn đóng đinh mình với một vai dạng cụ thể nào, không thể làm vai cave của màn ảnh nhỏ mãi được”, nữ diễn viên cho hay.

“Trong lần nói chuyện với anh Hải (đạo diễn Đỗ Thanh Hải - phóng viên), tôi nói: "Anh đừng bắt em vào vai cave nữa nhé! Em mong muốn được vào vai đào thương”, Thu Quỳnh bộc bạch. Cơ hội đã đến ngay sau đó với Thu Quỳnh. 7 tháng sau bộ phim Quỳnh búp bê, cô đã trở lại màn ảnh với vai diễn Thu Huệ trong Về nhà đi con.

Tuy nhiên, khi quay 10 tập đầu của bộ phim Về nhà đi con, nữ diễn viên cảm thấy áp lực kinh khủng. “Lúc đầu được nhận vai Thu Huệ, trong đầu tôi chỉ có đúng từ: May quá! May vì tôi thoát được hình ảnh cô cave trên màn ảnh Việt. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy áp lực khi khán giả “đòi” My Sói trở lại trong chị Huệ. Đó có thể là phản ứng vui của mọi người. Còn tôi lại tự hỏi, mình đã làm được gì chưa, hay chưa làm được gì nên khán giả “đòi” thế. Bởi vậy, trong quá trình quay 10 tập đầu tiên, tôi cảm thấy áp lực đè nặng. Đến ngay đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cũng lo nhất cho vai Thu Huệ của tôi”, cô bộc bạch.

Sau những áp lực đó, Thu Quỳnh đã tự tin hơn với Thu Huệ. Đến giờ, nhiều khán giả vẫn còn ngỡ ngàng trước hai sắc thái hoàn toàn đối lập của hai vai diễn My Sói và Thu Huệ mà cô đã thể hiện khá trọn vẹn.