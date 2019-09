‘Con rể’ Quốc Trường ‘đối đầu’ với bố Sơn của Về nhà đi con

Danh sách đề cử giải thưởng VTV Awards- Ấn tượng 2019

Dẫn chương trình ấn tượng: Mai Ngọc, Thành Trung, Nguyên Khang, Hồng Nhung, Ngô Kiến Huy

Ca sĩ ấn tượng: Mỹ Tâm, Đen Vâu, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Lê Cát Trọng Lý,

Diễn viên ấn tượng: NSND Trung Anh, Quốc Trường, Doãn Quốc Đam, Huỳnh Anh, Hồng Đăng.

Diễn viên nữ ấn tượng: Bảo Thanh, Bảo Hân, Lan Ngọc, Thu Quỳnh, Thanh Hương

Phim truyền hình ấn tượng: Về nhà đi con, Chạy trốn thanh xuân, Mê cung, Quỳnh búp bê, Những cô gái trong thành phố

Phim tài liệu ấn tượng: VTV đặc biệt - Đường về, Thầy Cường, Những cuộc gặp trong tù, Bạn có thấy điều tôi thấy, Những đứa trẻ hạnh phúc

Nhân vật của năm: Hoa hậu H’ien Niê, GS-TS Nguyễn Thanh Liêm, Start up Vũ Duy Thức, Các thầy cô giáo trường bán trú An Lương (Huyện Văn Chấn, Yên Bái), chị Nguyễn Thị Liên (mẹ bé Đỗ Bình An)

Hình ảnh thời sự ấn tượng: Chiêu thức gian lận của nhân viên cây xăng Minh Khai, Hình ảnh cuộc gặp thưởng đỉnh Mỹ - Triều 2019, Khoảnh khắc sum vầy của chiến sĩ Trường Sa, Cuộc vượt cạn của người mẹ hy sinh thân mình vì sự sống của con, Hình ảnh trong vệt phóng sự Bảo kê chợ Long Biên

Chương trình của năm: Chào 2019, Quán Thanh xuân, Hòa ca, Giai điệu tự hào - Những người con của biển, Người trở về - Giong buồm đón gió