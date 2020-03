Nam ca sĩ Hàn gây tai nạn sau khi uống rượu

Theo SBS FunE, khoảng 6 giờ sáng 21.3 (giờ địa phương), chiếc xe do Hwanhee lái đã có va chạm khi lưu thông tại khu phố Bojeong (Yongin, Hàn Quốc ). Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc bấy giờ, nam ca sĩ bị phát hiện có nồng độ 0,06% vượt quá mức quy định. Chính anh cũng thừa nhận đã uống rượu trước khi lái xe.

May mắn là không có ai bị thương. Tuy nhiên, thành viên nhóm Fly To The Sky đã bị truy tố không giam giữ vì tội điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn. Anh nhiều khả năng sẽ bị đình chỉ giấy phép lái xe bởi vụ tai nạn trên.

Hwanhee và Brian Joo đều được công chúng Hàn Quốc đánh giá cao về giọng hát ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau khi lùm xùm say xỉn lái xe gây tai nạn nổ ra, công ty H2media quản lý Hwanhee nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Phía giọng ca 38 tuổi thừa nhận hành động sai trái và khó tha thứ của anh. Đồng thời, họ cho biết nam nghệ sĩ đang tích cực phối hợp với cảnh sát điều tra cũng như sẵn sàng chấp nhận hình phạt mà cơ quan chức năng đưa ra. “Chúng tôi một lần nữa cúi đầu xin lỗi mọi người”, công ty tuyên bố.