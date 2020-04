Nam chính ‘Thế giới hôn nhân’ thừa nhận bị ‘khủng bố’ vì vai ngoại tình

Ngày 24.4, cặp diễn viên chính của "bom tấn" truyền hình 19+ Thế giới hôn nhân đã cùng dự một buổi họp báo và chia sẻ về những thông tin thú vị liên quan đến bộ phim. Tại sự kiện được phát sóng trực tuyến này, Park Hae Joon đã mở đầu phần chia sẻ của anh bằng cách xin lỗi những khán giả của bộ phim vì vai diễn gây phẫn nộ của mình. Kể từ khi lên sóng đến nay, nhân vật Lee Tae Oh do ngôi sao sinh năm 1976 đảm nhiệm bị "ghét cay ghét đắng" vì tính cách đểu giả, mưu mô, toan tính và dựa dẫm vào vợ. Qua mỗi tập phát sóng, nhân vật Lee Tae Oh khiến người xem đi từ sự căm ghét này đến sự căm ghét khác khi những chiêu trò của gã ngày một tinh vi, hèn hạ. Hình tượng quý ông ngoại tình của tài tử họ Park khiến ngoài đời anh trở thành mục tiêu công kích, trút giận của một bộ phận khán giả yêu mến bộ phim.