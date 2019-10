Nam chính 'Thưa mẹ con đi' mang vali mì gói sang Busan dự liên hoan phim

Mới đây, diễn viên Võ Điền Gia Huy cùng ê-kíp có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Hàn Quốc tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) diễn ra từ ngày 3 - 12.10. Được biết, bộ phim Thưa mẹ con đi do anh đóng vai chính sẽ được trình chiếu ở hạng mục A Window on Asian Cinema (cửa sổ châu Á), một hạng mục quan trọng tuyển chọn những bộ phim mới nổi bật nhất của châu Á.

Võ Điền Gia Huy diện trang phục thể thao khỏe khoắn, năng động xuất hiện tại sân bay. Anh bày tỏ sự hào hứng, phấn khởi và tràn đầy năng lượng cho chuyến đi 7 ngày sắp tới. Dù vậy, anh cũng không giấu được sự lo lắng khi lần đầu tiên được tham dự một sự kiện phim đình đám. Tuy xuất phát khá muộn nhưng các fan vẫn đến để tiễn Võ Điền Gia Huy lên đường khiến nam diễn viên xúc động. Bên cạnh việc tâm sự, chụp ảnh lưu niệm, anh không quên gửi lời cám ơn cũng như dặn dò mọi người trở về cẩn thận.

Một trong những điều đặc biệt trong hành trình này là Võ Điền Gia Huy đã chuẩn bị bốn vali to để chứa những vật dụng cần thiết. Trong đó, anh dành hẳn một chiếc cho... mì gói. Chia sẻ về số “hành lý đặc biệt" này, Gia Huy cho hay: “Nếu ai chơi thân với Huy sẽ biết là mình rất khó ăn. Những món lạ lạ Huy ăn không ngon miệng nên lúc nào cũng trữ theo mì gói để chắc chắn luôn được no bụng. Hi vọng chuyến đi này sẽ cảm nhận được vài món mới và yêu thích ẩm thực Hàn Quốc nhưng cứ mang mì cho chắc. Tính Huy vậy đó".